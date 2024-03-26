Київ увійшов у рейтинг столиць із найчистішим повітрям: на якому він місці

На якому місці у рейтингу опинився Київ

Київ у цьогорічному рейтингу зайняв 22 місце й опинився між Мадридом та Люксембургом. Ця зона рейтингу характеризується, як "зелена".

На думку експертів, є кілька причин, чому Київ навіть попри війну все одно увійшов у рейтинг столиць із найчистішим повітрям. Однією із них є зменшення кількості підприємств, які здійснюють викиди в повітря, а ще - менша кількість автомобілів на вулицях столиці.

Також на це вплинула міська система моніторингу столиці, яка з 2022-го додана до переліку джерел, що враховуються при розрахунку світового рейтингу міст за якістю повітря.

Згідно з даними 2023 IQAir World Air Quality Report, концентрація пилу фракції PM 2.5 у Києві за минулий рік знизилася з 9.5 до 8.9 мг/куб. м. Це забезпечило українській столиці місце в "зеленій" зоні, поруч із Віднем (Австрія), Амстердамом (Нідерланди), Копенгагеном (Данія) та іншими.

Київ опинився на 22 місці у рейтингу (фото: Freepik)

"Звіт міжнародної компанії IQAir підтвердив наші аналітичні дані, отримані за 2023 рік. Зовсім нещодавно ми звітували, що впродовж минулого року майже 90% часу загальний рівень забрудненості повітря в Києві був низький або дуже низький. Це означає, що переважну більшість часу кияни дихали чистим повітрям", - заявив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

При цьому він додав, що у Києві час від часу бувають періоди, коли фіксують погіршення якості повітря. Причини можуть бути різні: від метеорологічних умов до транскордонного впливу, коли наслідки пилових бур за сотні кілометрів від Києва можна спостерігати в нашому місті.

Зазначимо також, що в Києві функціонує найбільша в Україні автоматизована система моніторингу якості повітря. За її роботу відповідають 53 пункти спостереження європейського зразка.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 114 столиць. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися:

Нью-Делі (Індія)

Дакка (Бангладеш)

Багдад (Ірак)

До списку міст із найчистішим повітрям увійшли - Сан-Хуан (Пуерто-Рико), Веллінгтон (Нова Зеландія), Канберра (Австралія).