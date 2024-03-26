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У Києві пройшла зустріч нацплатформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України

Вівторок 26 березня 2024 16:41
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У Києві пройшла зустріч нацплатформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України Фото: у Києві пройшла зустріч нацплатформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України (Міністерство молоді та спорту України)
Автор: Олександр Мороз

В Олімпійському домі відбулася зустріч членів "Національної платформи доброчесності спорту" із представниками Федерації бадмінтону України. Захід присвятили питанням розвитку чесного спорту та протидії корупції у спортивних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення платформи.

Ключовими темами, які протягом події обговорювали фахівці Мінмолодьспорту, НОК України та Федерації бадмінтону України, стали ризики та проблеми маніпуляцій у спортивних змаганнях національного й міжнародного рівня, а також дії МОК та НОК України щодо їх запобігання.

У Києві пройшла зустріч нацплатформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України

Фото: Міністерство молоді та спорту України

Співробітники федерації також поділились своїм досвідом впровадження кращих світових практик у забезпеченні чистоти спорту, а представники "Платформи доброчесності спорту" детально розповіли про діяльність платформи та наявні механізми сповіщення про маніпуляції.

Учасники заходу домовились про майбутню співпрацю та проведення спільних інформаційно-освітніх заходів для молодого покоління бадмінтоністів.

"Вдячна учасникам за плідну дискусію та готовність продовжувати спільну роботу в цьому напрямі. Сьогодні Національна платформа послідовно втілює положення Маколінської конвенції проти маніпулювання спортивними змаганнями, і такі події - чудовий інструмент для перетворення ідей на реальні кроки з очищення українського спорту та підтримки спортивної етики", - заявила начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Мінмолодьспорту та голова "Національної платформи доброчесності спорту" Наталія Радчук.

У Києві пройшла зустріч нацплатформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України

Фото: Міністерство молоді та спорту України

Міжвідомча робоча група "Національна платформа доброчесності спорту" - консультативно-дорадчий орган Мінмолодьспорту з представників НОК України, Національної поліції, НАЗК, КРАІЛ, УАФ та гемблінгових операторів.

Минулого року партнером платформи стала компанія FAVBET. Компанія забезпечує підтримку заходам платформи, а також бере участь в обміні інформацією щодо підозрілих матчів та результатів.

Протягом 2023 року за сприяння FAVBET пройшла зустріч фахівців платформи з представниками федерацій з ігрових видів спорту, а також перша спільна подія з Федерацією хокею України. Її присвятили презентації антикорупційних напрацювань, а також затвердженню плану заходів з промотування принципів доброчесності спорту у 2024 році.

Компанія також є партнером Федерації хокею України й Федерації баскетболу України, а також низки футбольних клубів, спонсорує талановитих спортсменів, а також підтримує розвиток дитячого спорту через благодійний фонд Favbet Foundation.

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Міністерство молоді та спорту
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