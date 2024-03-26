Киев вошел в рейтинг столиц с самым чистым воздухом: на каком он месте

На каком месте в рейтинге оказался Киев

Киев в рейтинге занял 22 место и оказался между Мадридом и Люксембургом. Эта зона рейтинга характеризуется как "зеленая".

По мнению экспертов, есть несколько причин, почему Киев даже несмотря на войну все равно вошел в рейтинг столиц с чистым воздухом. Одной из них является уменьшение количества предприятий, производящих выбросы в воздух, а еще - меньшее количество автомобилей на улицах столицы.

Также на это повлияла городская система мониторинга столицы, которая с 2022-го добавлена в список источников, учитываемых при расчете мирового рейтинга городов по качеству воздуха.

Согласно данным 2023 года IQAir World Air Quality Report, концентрация пыли фракции PM 2.5 в Киеве за прошлый год снизилась с 9.5 до 8.9 мг/куб. м. Это обеспечило украинской столице место в "зеленой" зоне, рядом с Веной (Австрия), Амстердамом (Нидерланды), Копенгагеном (Дания) и другими.

Киев оказался на 22-м месте в рейтинге (фото: Freepik)

"Отчет международной компании IQAir подтвердил наши аналитические данные, полученные за 2023 год. Совсем недавно мы отчитывались, что на протяжении прошлого года почти 90% времени общий уровень загрязненности воздуха в Киеве был низким или очень низким. Это значит, что подавляющее большинство времени киевляне дышали чистым воздухом", - заявил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

При этом он добавил, что в Киеве время от времени бывают периоды, когда фиксируют ухудшение качества воздуха. Причины могут быть разные: от метеорологических условий до трансграничного влияния, когда последствия пылевых бурь в сотне километров от Киева можно наблюдать в нашем городе.

Отметим, что в Киеве функционирует крупнейшая в Украине автоматизированная система мониторинга качества воздуха. За ее работу отвечают 53 пункта наблюдения европейского образца.

Всего в рейтинг IQAir World Air Quality Report вошло 114 столиц. Среди мегаполисов с наиболее загрязненным воздухом оказались:

Нью-Дели (Индия)

Дакка (Бангладеш)

Багдад (Ирак)

В список городов с чистым воздухом вошли - Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Веллингтон (Новая Зеландия), Канберра (Австралия).