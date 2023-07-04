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"Київ - це частина Росії". У Meta зробили скандальну заяву після скарги користувача (фото)

Meta нарвалася на хейт скандальною заявою (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, "вляпалася" в скандал неоднозначною заявою. Технічна підтримка заявила, що Київ - це частина Росії.

Про це розповів Святослав Степаненко на своїй сторінці у Facebook.

Що сталося між Meta та українцями

"Тільки що виник кейс під час переписки з підтримкою в Meta. Вони вважають, що Київ - це частина Росії", - написав Святослав.

Він також додав скриншот діалогу із технічною підтримкою. Суть конфлікту полягає в тому, що користувач Meta запустив рекламу, проте система не дозволяє йому цього зробити. За її даними, користувач є росіянином.

У ході діалогу виявилося, що в базі даних Meta Київ належить до часового поясу Росії.

Скриншот: facebook.com/sviatoslav.stepanenko

Однак насправді це не так. У Москви та Києва різниця в часі становить годину.

У коментарях до допису користувачі припускають, що все залежить і від транслітерації назви столиці України. Якщо обирати "Kyiv", тоді регіон буде визначено правильно. А якщо зросійщену версію "Kiеv", тоді часовий пояс буде обрано як російський.

У результаті технічна підтримка порадила змінити часовий пояс, адже наразі росіяни не можуть створювати рекламу на основі Meta.

Раніше ми писали про нові обмеження в Instagram, які заборонять надсилати інтимні фото.

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