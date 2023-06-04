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Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)

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Київ, Неділя 04 червня 2023 10:32
Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото) Яким Київ зобразив Тарас Шевченко (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Тарас Шевченко понад усе любив малювати. До наших днів збереглися його роботи із панорамами Києва середини ХІХ століття. Ділимось унікальними замальовками Кобзаря.

Малюнками Шевченка поділились у групі "Клуб корінного киянина" у Facebook.

Коли Шевченка зробив замальовки Києва

"Цікаві малюнки Т. Шевченка з видами Києва. Лавра і знамениті собор, церква. Але більше подобаються краєвиди Києва з лівого берега початку ХІХ сторіччя. Дуже незвичні, як на сьогодні", - підписав користувач Серж Торг, який опублікував фото малюнків.

Зазначимо, що навесні 1843 художник Тарас Шевченко отримав від академії мистецтв відпустку на 4 місяці. Кобзар відправився на рідні землі, аби створити альбом офортів "Живописна Україна".

На початку червня він прибув до переправи через Дніпро і на власні очі побачив неймовірну панораму: на крутих схилах Києва височіли Печерська лавра та інші монастирі. Згодом художник створив замальовку "Видубицький монастир" та кілька етюдів із панорамами міста.

Влітку 1845 року Шевченка направили до Києва на роботу. Його прийняли до складу Тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Спершу художник напівофіційно робив замальовки історичних пам'ятників у Чернігівській і Полтавській губерніях. А вже в грудні його взяли у штат комісії, це дало змогу йому оселитися у Києві й робити замальовки міста.

Яким Шевченко зобразив Київ

Фахівці відзначають фотографічну точність малюнків Шевченка. До наших днів збереглися зображення Софії Київської, Києво-Печерської лаври, собору Святого Олександра, Аскольдової могили, схилів Дніпра та головного корпусу університету, який зараз має назву в честь Т. Шевченка.

Дивлячись на ці малюнки, можна порівняти, яким був Київ за часи Кобзаря у середині ХІХ ст. і яким він став зараз.

Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)

Софія Київська

Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)

Катедральний собор Святого Олександра

Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)

Головний корпус Національного університету ім. Т. Шевченка

Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)Аскольдова могила

Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)

Економічні ворота Києво-Печерської Лаври

Київ очима Шевченка: оприлюднили малюнки поета із панорамами столиці (фото)Дніпровські кручі (фото: facebook.com/ група Клуб корінного киянина/Серж Торг)

Раніше ми писали про те, як виглядає будинок, у якому Тарас Шевченко написав свій "Заповіт".

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Київ Тарас Шевченко