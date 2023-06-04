Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)
Тарас Шевченко больше всего любил рисовать. До наших дней сохранились его работы с панорамами Киева середины ХІХ века. Делимся уникальными рисунками Кобзаря.
Рисунками Шевченко поделились в группе "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.
Когда Шевченко сделал зарисовки Киева
"Интересные рисунки Т. Шевченко с видами Киева. Лавра, знаменитые собор и церковь. Но больше нравятся виды Киева с левого берега начала ХІХ века. Очень необычны, как на сегодня", - подписал пользователь Серж Торг, опубликовавший фото рисунков.
Отметим, что весной 1843 года художник Тарас Шевченко получил от академии искусства отпуск на 4 месяца. Кобзарь отправился на родные земли, чтобы создать альбом офортов "Живописная Украина".
В начале июня он прибыл к переправе через Днепр и своими глазами увидел невероятную панораму: на крутых склонах Києва возвышались Печерская лавра и другие монастыри. Впоследствии художник создал рисунок "Выдубицкий монастырь" и несколько этюдов с панорамами города.
Летом 1845 года Шевченко направили в Киев на работу. Его приняли в состав Временной комиссии для рассмотрения древних актов. Сначала художник полуофициально рисовал исторические памятники в Черниговской и Полтавской губерниях. А уже в декабре его взяли в штат комиссии, что позволило ему поселиться в Киеве и делать зарисовки города.
Каким Шевченко изобразил Киев
Специалисты отмечают фотографическую точность рисунков Шевченко. До наших дней сохранились изображения Софии Киевской, Киево-Печерской лавры, собора Святого Александра, Аскольдовой могилы, склонов Днепра и главного корпуса университета, который сейчас носит название в честь Т. Шевченко.
Глядя на эти рисунки, можно сравнить, каким был Киев во времена Кобзаря в середине XIX в. и каким он стал сейчас.
София Киевская
Кафедральный собор Святого Александра
Главный корпус Национального университета им. Т. Шевченко
Аскольдова могила
Экономические ворота Киево-Печерской Лавры
Днепровские кручи (фото: facebook.com/ группа Клуб коренного киевлянина/Серж Торг)
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