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Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)

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Киев, Воскресенье 04 июня 2023 10:32
Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото) Каким Киев изобразил Тарас Шевченко (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Тарас Шевченко больше всего любил рисовать. До наших дней сохранились его работы с панорамами Киева середины ХІХ века. Делимся уникальными рисунками Кобзаря.

Рисунками Шевченко поделились в группе "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Когда Шевченко сделал зарисовки Киева

"Интересные рисунки Т. Шевченко с видами Киева. Лавра, знаменитые собор и церковь. Но больше нравятся виды Киева с левого берега начала ХІХ века. Очень необычны, как на сегодня", - подписал пользователь Серж Торг, опубликовавший фото рисунков.

Отметим, что весной 1843 года художник Тарас Шевченко получил от академии искусства отпуск на 4 месяца. Кобзарь отправился на родные земли, чтобы создать альбом офортов "Живописная Украина".

В начале июня он прибыл к переправе через Днепр и своими глазами увидел невероятную панораму: на крутых склонах Києва возвышались Печерская лавра и другие монастыри. Впоследствии художник создал рисунок "Выдубицкий монастырь" и несколько этюдов с панорамами города.

Летом 1845 года Шевченко направили в Киев на работу. Его приняли в состав Временной комиссии для рассмотрения древних актов. Сначала художник полуофициально рисовал исторические памятники в Черниговской и Полтавской губерниях. А уже в декабре его взяли в штат комиссии, что позволило ему поселиться в Киеве и делать зарисовки города.

Каким Шевченко изобразил Киев

Специалисты отмечают фотографическую точность рисунков Шевченко. До наших дней сохранились изображения Софии Киевской, Киево-Печерской лавры, собора Святого Александра, Аскольдовой могилы, склонов Днепра и главного корпуса университета, который сейчас носит название в честь Т. Шевченко.

Глядя на эти рисунки, можно сравнить, каким был Киев во времена Кобзаря в середине XIX в. и каким он стал сейчас.

Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)

София Киевская

Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)

Кафедральный собор Святого Александра

Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)

Главный корпус Национального университета им. Т. Шевченко

Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)Аскольдова могила

Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)

Экономические ворота Киево-Печерской Лавры

Киев глазами Шевченко: обнародовали рисунки поэта с панорамами столицы (фото)Днепровские кручи (фото: facebook.com/ группа Клуб коренного киевлянина/Серж Торг)

Раньше мы писали о том, как выглядит дом, в котором Тарас Шевченко написал свой "Заповіт".

Читайте также о том, как приготовить любимый борщ Тараса Шевченко.

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Киев Тарас Шевченко