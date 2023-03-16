ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киянку злякав "удав" у відрі для сміття: що це було насправді

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 березня 2023 09:33
Киянку злякав "удав" у відрі для сміття: що це було насправді У Києві жінка знайшла "змію" у санвузлі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві мешканка Троєщини поскаржилася, що вона побачила у санвузлі квартири змію. Як виявилось, це було зовсім не те, що подумала жінка.

Про подію розповіли у Telegram-каналі Київський двіж.

Деталі історії на Троєщині

Як повідомили місцеві жителі 15 березня, у першому під'їзді на вулиці Лисківська 30, змія заповзла до санвузлу квартири, а поліція не хоче шукати власника змії, а тим більше діставати її.

На опублікованому відео можна побачити щось дуже схоже на гадюку. Але насправді це виявилася картонка зі скотчем.

Киянку злякав &quot;удав&quot; у відрі для сміття: що це було насправдіЖінка подумала, що у відрі для сміття змія (Скріншот з відео)

"Виявилося, що там було невелике літрове відерце з-під морозива, а у ньому лежала картонка з-під червоного скотчу. Вона була згорнута так, що здалеку справді нагадувала голову удава з червоним оком", - розповіли у "Київській службі з порятунку". тварин”.

Киянку злякав &quot;удав&quot; у відрі для сміття: що це було насправдіЗмією виявилася картонка з червоним скотчем (Скріншот)

Нагадаємо, що до цього в Києві в одній із квартир у пральній машині виявили змію.

Також ми писали, що у Києві змія втекла від господарів та заповзла в автомобіль – масовий полоз сліз по дереву з висоти четвертого поверху, проповз вулицею та заліз у авто таксі.

Читайте РБК-Україна в Google News
змеи