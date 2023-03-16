Киевлянку испугал "удав" в мусорном ведре: что это было на самом деле
В Киеве жительница Троещины пожаловалась, что она увидела в санузле квартиры змею. Как оказалось, это было совсем не то, что подумала женщина.
О происшествии рассказали в Telegram-канале Киевский движ.
Детали истории на Троещине
Как сообщили местные жители 15 марта, в первом подъезде на улице Лисковская 30, змея заползла в санузел квартиры, а полиция не хочет искать владельца змеи, а тем более доставать ее.
На опубликованном видео можно увидеть что-то очень похожее на змею. Но на самом деле, это оказалась картонка со скотчем.
Женщина подумала, что в мусорном ведре змея (Скриншот из видео)
"Оказалось, что там было небольшое литровое ведерко из-под мороженого, а у на нем лежала картонка из-под красного скотча. Она была свернута так, что издали действительно напоминала голову удава с красным глазом", - рассказали в "Киевской службе по спасению животных".
Змеей оказалась картонка с красным скотчем (Скриншот)
Напомним, что до этого в Киеве в одной из квартир в стиральной машине обнаружили змею.
Также мы писали, что в Киеве змея сбежала от хозяев и заползла в автомобиль - массовый полоз слез по дереву с высоты четвертого этажа, прополз по улице и залез в авто такси.