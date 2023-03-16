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Киевлянку испугал "удав" в мусорном ведре: что это было на самом деле

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Киев, Четверг 16 марта 2023 09:33
Киевлянку испугал "удав" в мусорном ведре: что это было на самом деле В Киеве женщина нашла "змею" в санузле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве жительница Троещины пожаловалась, что она увидела в санузле квартиры змею. Как оказалось, это было совсем не то, что подумала женщина.

О происшествии рассказали в Telegram-канале Киевский движ.

Детали истории на Троещине

Как сообщили местные жители 15 марта, в первом подъезде на улице Лисковская 30, змея заползла в санузел квартиры, а полиция не хочет искать владельца змеи, а тем более доставать ее.

На опубликованном видео можно увидеть что-то очень похожее на змею. Но на самом деле, это оказалась картонка со скотчем.

Киевлянку испугал &quot;удав&quot; в мусорном ведре: что это было на самом делеЖенщина подумала, что в мусорном ведре змея (Скриншот из видео)

"Оказалось, что там было небольшое литровое ведерко из-под мороженого, а у на нем лежала картонка из-под красного скотча. Она была свернута так, что издали действительно напоминала голову удава с красным глазом", - рассказали в "Киевской службе по спасению животных".

Киевлянку испугал &quot;удав&quot; в мусорном ведре: что это было на самом делеЗмеей оказалась картонка с красным скотчем (Скриншот)

Напомним, что до этого в Киеве в одной из квартир в стиральной машине обнаружили змею.

Также мы писали, что в Киеве змея сбежала от хозяев и заползла в автомобиль - массовый полоз слез по дереву с высоты четвертого этажа, прополз по улице и залез в авто такси.

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