ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фото

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 лютого 2023 15:27
У Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фото Колаж РБК-Україна: у Києві у пральній машині виявили змію
Автор: Володимир Костирін

У Києві в одній із квартир у пральній машині виявили змію. Як плазун заповз у побутову техніку для проживання між внутрішніми деталями, залишається загадкою.

Про це розповіли у Команді порятунку тварин Києва на сторінці у Facebook.

Незвичайний інцидент зі змією стався у квартирі на проспекті Бажана на лівому березі столиці.

Зоорятувальники прибули до домогосподарства, розібрали пральну машину і витягли невелику змійку. Її вид не уточнюється.

"На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомим чином опинилася у квартирі", - йдеться у повідомленні.

У Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фотоУ Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фото

Змія виявлена у пральній машині у квартирі киян на проспекті Бажана (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Як видно на знімках, змія проживала всередині корпусу пральної машини, де завдяки своїм маленьким розмірам знайшла собі затишну "оселю" у поглибленні між деталями та мікросхемами біля барабана.

Інформація про цей випадок оприлюднена у свіжому звіті рятувальників тварин за період діяльності з 21 до 31 січня.

У Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фото

У Києві з пральної машинки витягли невелику змію (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Користувачі мережі дякують рятувальникам тварин за визволення змії зі пралки, але зізнаються при цьому, що сама історія - як із фільмів жахів і досить моторошна, і може спровокувати виникнення ще однієї фобії.

У Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фотоУ Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фото

У Києві знайшли змію в пральній машині (фото: скрін коментарів facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Раніше повідомлялося, що влітку 2021 року у Харкові жінка знайшла сітчастого пітона у квартирі під ліжком. А перед цим у Полтаві жінка на 8 поверсі своєї квартири знайшла метрового удава.

Також ми писали, що у Києві змія втекла від господарів і заповзла в автомобіль - маїсовий полоз сліз по дереву з висоти четвертого поверху, проповз вулицею та заліз в авто таксі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ тварини пральна машина змеи