У Києві знайшли змію у пральній машині: зоорятувальники показали фото

У Києві в одній із квартир у пральній машині виявили змію. Як плазун заповз у побутову техніку для проживання між внутрішніми деталями, залишається загадкою.

Про це розповіли у Команді порятунку тварин Києва на сторінці у Facebook .

Незвичайний інцидент зі змією стався у квартирі на проспекті Бажана на лівому березі столиці.

Зоорятувальники прибули до домогосподарства, розібрали пральну машину і витягли невелику змійку. Її вид не уточнюється.

"На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомим чином опинилася у квартирі", - йдеться у повідомленні.

Змія виявлена у пральній машині у квартирі киян на проспекті Бажана (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Як видно на знімках, змія проживала всередині корпусу пральної машини, де завдяки своїм маленьким розмірам знайшла собі затишну "оселю" у поглибленні між деталями та мікросхемами біля барабана.

Інформація про цей випадок оприлюднена у свіжому звіті рятувальників тварин за період діяльності з 21 до 31 січня.

У Києві з пральної машинки витягли невелику змію (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Користувачі мережі дякують рятувальникам тварин за визволення змії зі пралки, але зізнаються при цьому, що сама історія - як із фільмів жахів і досить моторошна, і може спровокувати виникнення ще однієї фобії.

У Києві знайшли змію в пральній машині (фото: скрін коментарів facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)