Кияни жаліються на серйозний "недолік" у громадському транспорті. Як вберегти гроші і не платити двічі

Дехто з киян зіткнувся з проблемою під час оплати проїзду в громадському транспорті. Йдеться про те, що гроші з банківської картки знімаються двічі - сервісом "Київ Цифровий" і комунальним підприємством "Київпастранс".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про проблему та як її уникнути.
На суттєвий "недолік" під час оплати проїзду звернув увагу один із користувачів соціальної мережі Facebook.
Чоловік розповів, що 2 січня поточного року проїхав кілька зупинок тролейбусом №43. Під час оплати проїзду через додаток "Київ Цифровий" (із прив'язаною до нього картою від Monobank) відбулось подвійне списання 8 грн - сервісом "Київ Цифровий" і комунальним підприємством "Київпастранс".
"Мені не шкода 16 грн, 20 грн, навіть 100 грн на проїзд, якщо дійсно така ціна і відповідний рівень якості сервісу. Але все повинно бути прозоро. Також є категорія населення, для якої це великі гроші й вони рахують кожну копійку. І це реально пограбування серед білого дня, саме для умовної бабусі/дідуся", - пояснив користувач.
Повідомлення у соцмережі (скріншот: facebook.com/mykola.pobyivovk)
Чоловік оприлюднив також "звітність" щодо списання грошей на підтвердження власної розповіді.
Подвійне списання вартості проїзду (скріншоти: facebook.com/mykola.pobyivovk)
У коментарях до цього допису інші користувачі поділилися власними спостереженнями:
Оператори сервісу "Київ Цифровий" також відреагували на ситуацію та порадили, як уникнути таких "прикрих ситуацій":
Реакція сервісу "Київ Цифровий" (скріншот: facebook.com/mykola.pobyivovk)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому кияни не отримують компенсацію за проїзд після закриття метро і як цьому зарадити.
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