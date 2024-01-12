Кияни жаліються на серйозний "недолік" у громадському транспорті. Як вберегти гроші і не платити двічі

Як гроші за проїзд "списуються" двічі

На суттєвий "недолік" під час оплати проїзду звернув увагу один із користувачів соціальної мережі Facebook.

Чоловік розповів, що 2 січня поточного року проїхав кілька зупинок тролейбусом №43. Під час оплати проїзду через додаток "Київ Цифровий" (із прив'язаною до нього картою від Monobank) відбулось подвійне списання 8 грн - сервісом "Київ Цифровий" і комунальним підприємством "Київпастранс".

"Мені не шкода 16 грн, 20 грн, навіть 100 грн на проїзд, якщо дійсно така ціна і відповідний рівень якості сервісу. Але все повинно бути прозоро. Також є категорія населення, для якої це великі гроші й вони рахують кожну копійку. І це реально пограбування серед білого дня, саме для умовної бабусі/дідуся", - пояснив користувач.

Повідомлення у соцмережі (скріншот: facebook.com/mykola.pobyivovk)

Чоловік оприлюднив також "звітність" щодо списання грошей на підтвердження власної розповіді.

Подвійне списання вартості проїзду (скріншоти: facebook.com/mykola.pobyivovk)

Як вберегти гроші й не платити двічі

У коментарях до цього допису інші користувачі поділилися власними спостереженнями:

"Ви купили квитки у додатку і хочете оплатити ними, але забуваєте вимикати NFC-модуль, який спрацьовує раніше, ніж сканер квитка. Тому або одне, або інше"

"Там ще такої потужності зчитувач карток, що з мене знімає Google Pay і сканер QR-коду через "Київ Цифровий" одночасно. Тому вимикаю завжди NFC перед оплатою, щоб не платити по два рази"

"Аналогічно, і квиток списує, і знімає через Google Pay"

Оператори сервісу "Київ Цифровий" також відреагували на ситуацію та порадили, як уникнути таких "прикрих ситуацій":

коли ви скануєте QR-квиток, потрібно прикладати його до зчитувача горизонтально

під час сканування QR-квитка варто відключати NFC-модуль

Реакція сервісу "Київ Цифровий" (скріншот: facebook.com/mykola.pobyivovk)