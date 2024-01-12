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Киевляне жалуются на серьезный "недостаток" в общественном транспорте. Как уберечь деньги и не платить дважды

Переплачивать за проезд не хочет никто (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые киевляне столкнулись с проблемой при оплате проезда в общественном транспорте. Речь идет о том, что деньги с банковской карты снимаются дважды - сервисом "Киев Цифровой" и коммунальным предприятием "Киевпастранс".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о проблеме и как ее избежать.

Как деньги за проезд "списываются" дважды

На существенный "недостаток" при оплате проезда обратил внимание один из пользователей социальной сети Facebook.

Мужчина рассказал, что 2 января текущего года проехал несколько остановок на троллейбусе №43. При оплате проезда через приложение "Киев Цифровой" (с привязанной к нему картой от Monobank) состоялось двойное списание 8 грн - сервисом "Киев Цифровой" и коммунальным предприятием "Киевпастранс".

"Мне не жалко 16 грн, 20 грн, даже 100 грн на проезд, если действительно такая цена и соответствующий уровень качества сервиса. Но все должно быть прозрачно. Также есть категория населения, для которой это большие деньги и они считают каждую копейку. И это реально ограбление среди бела дня, именно для условной бабушки/дедушки", - пояснил пользователь.

Сообщение в соцсети (скриншот: facebook.com/mykola.pobyivovk)

Мужчина опубликовал также "отчетность" о списании денег в подтверждение собственного рассказа.

Двойное списание стоимости проезда (скриншоты: facebook.com/mykola.pobyivovk)

Как уберечь деньги и не платить дважды

В комментариях к этому сообщению другие пользователи поделились собственными наблюдениями:

  • "Вы купили билеты в приложении и хотите оплатить ими, но забываете выключать NFC-модуль, который срабатывает раньше сканера билета. Поэтому или одно, или другое"
  • "Там еще такой мощности считыватель карт, что с меня снимает Google Pay и сканер QR-кода через "Киев Цифровой" одновременно. Поэтому всегда выключаю NFC перед оплатой, чтобы не платить по два раза"
  • "Аналогично, и билет списывает, и снимает через Google Pay"

Операторы сервиса "Киев Цифровой" также отреагировали на ситуацию и посоветовали, как избежать таких "досадных ситуаций":

  • когда вы сканируете QR-билет, нужно прикладывать его к считывателю горизонтально
  • во время сканирования QR-билета следует отключать NFC-модуль

Реакция сервиса "Киев Цифровой" (скриншот: facebook.com/mykola.pobyivovk)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему киевляне не получают компенсацию за проезд после закрытия метро и как это изменить.

Читайте также, что известно про обновленную систему оплаты проезда в Киеве.

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