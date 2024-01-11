Кияни не отримують компенсацію за проїзд після закриття метро: чому і що робити

Після закриття низки станцій столичного метрополітену й обмеження руху синьою гілкою на тлі загрози підтоплення, киянам пообіцяли компенсувати оплату проїзду шляхом повернення поїздок. Попри це дехто з пасажирів досі нічого не отримав.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи працює насправді система компенсації поїздок і що каже з цього приводу влада.

З чого все почалось

15 грудня 2023 року сервіс для мешканців столиці "Київ Цифровий" повідомив на своїй сторінці у Facebook, що місто компенсуватиме оплату проїзду через ремонт у метро.

"З понеділка, 18 грудня, запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська", - зазначили у дописі.

Уточнювалося, що проїзд коштуватиме не більше 8 гривень, тобто вартість залишиться такою ж, як до ремонту синьої гілки метро.

"Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах 2м, 60, 43к та додаткові поїздки у метро на синій гілці. Наприклад, якщо скористатися автобусом 2м з "Теремків" до "Либідської", а потім доїхати у центр на метро, то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту", - пояснили у сервісі.

Йшлося про те, що навіть за дві або три вимушені пересадки, користувачі мали б оплачувати лише одну поїздку.

Уточнювалося водночас, що для того, аби "компенсація спрацювала", час у дорозі не має перевищувати двох годин.

Насамкінець киянам пояснили, що:

компенсація діє для пластикової та цифрової карти й QR-квитків, створених з поїздок

карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай

поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступної доби

компенсація діятиме доти, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська"

Допис у соцмережі (скріншот: facebook.com/KyivDigital)

Суть проблеми

Попри надані киянам обіцянки, система компенсації поїздок запрацювала не для всіх.

У коментарях до повідомлення "Київ Цифровий" дехто з користувачів скаржиться на недосконалість системи та ділиться власним досвідом:

"Добрий день. Мені не приходить компенсація при пересадці з "Теремків". Що мені робити?"

при пересадці з "Теремків". Що мені робити?" "Вітаю. Як здійснюється повернення? Бо поїздки зменшуються і не повертаються "

" "Добрий день! Починаючі з 25.12 повернулась 1 поїздка, і все"

Коментарі користувачів (скріншот: facebook.com/KyivDigital)

Люди розповідають, що регулярно купують QR-квитки, але за кілька днів вони закінчуються й жодної компенсації не надходить.

У додатку чітко видно, коли і як закінчуються квитки (скріншот: РБК-Україна)

"Київ Цифровий", реагуючи на запитання людей, просить надати номер транспортної карти для перевірки актуальної інформації.

Декому поїздки повертаються вже незабаром, декому - трохи згодом.

Варто визнати, що оператори чатів працюють досить оперативно і спілкуються з користувачами спокійно:

дякують за звернення

перепрошують за "прикру помилку"

повідомляють, що "передали інформацію колегам"

обіцяють повернути поїздку чи поїздки, яких бракує, "найближчим часом"

визнають, що докладають зусиль, аби "зробити цифрове місто кращим"

Що каже влада

У відповідь на запит РБК-Україна, комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (яке є виконавчим органом департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської ради) повідомило, що

скарг щодо неповернення зареєстрованих поїздок від користувачів (пасажирів) не надходило

автоматизована система обліку оплати проїзду (АСОП) функціонує у штатному режимі

жодних технічних проблем з поверненням пасажирам зареєстрованих поїздок не виявлено

У ГІОЦ уточнили, що компенсація вартості поїздок шляхом виплати громадянам коштів не відбувається. Натомість повертаються зареєстровані поїздки (крім першої).

"На жаль, не всі пасажири розуміють зміст рішення та не дотримуються

встановлених цим рішенням вимог", - додали в комунальному підприємстві.

Там зауважили також, що "питання про запровадження альтернативної оплати проїзду на тимчасових маршрутах" - поза їхньою компетенцією (може бути вирішено виключно Київською міською радою).

Як повернути використані поїздки

Згідно з інформацією ГІОЦ, станом на 3 січня 2024 року пасажирам, які використали для оплати проїзду на визначених маршрутах транспортну картку, зареєстровану в АСОП, було повернуто 203 386 поїздок.

"Якщо вам відомо про випадки неповернення пасажиру

зареєстрованих поїздок, просимо поінформувати КП ГІОЦ про це, надавши детальну інформацію щодо номера такої транспортної картки", - наголосили в інформаційно-обчислювальному центрі.

Вся необхідна користувачам контактна інформація міститься на офіційному порталі ГІОЦ.

Контактні дані ГІОЦ (скріншот: gioc.kyivcity.gov.ua)

Крім того, для повернення поїздок громадянам можна скористатися соціальними мережами:

сторінкою КП ГІОЦ КМР у Facebook

сторінкою "Київ Цифровий" у Facebook

каналом "Київ Цифровий" у Telegram

Якщо ви маєте додаток "Київ Цифровий" на смартфоні, сконтактувати з операторами чата для розв'язання проблеми можна через нього.