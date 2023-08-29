UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безкоштовні екскурсії в Києві: коли вони проходять і що можна подивитися

Безкоштовні екскурсії в Києві триватимуть до 3 вересня (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Протягом тижня в Києві будуть проходити безкоштовні екскурсії для мешканців і гостей столиці. Всього заплановано 17 екскурсій, які присвятили 32-й річниці Дня Незалежності України.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

Де та коли пройдуть екскурсії

У програмі передбачено чотири типи екскурсій, які проходять різними маршрутами.

Екскурсія "Крізь віки до Незалежності"

Маршрут: Золоті Ворота - "Український клуб" - Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка - Київський міський будинок учителя - Пам'ятник М. Грушевському - Жовтий корпус КНУ - вул. Б. Хмельницького - Будівля КМДА - Майдан Незалежності.

Дати та час проведення:

 Екскурсія "Київ - столиця нескорених"

Маршрут: Майдан Незалежності - вул. Хрещатик - Європейська площа - вул. М. Грушевського - Хрещатий парк - Арка Свободи українського народу - Володимирська гірка.

Дати та час проведення:

Екскурсія "Шлях до свободи"

Маршрут: Софійська площа - Михайлівська площа - Майдан Незалежності - Алея Героїв Небесної Сотні - Національний банк України - вул. Круглоуніверситетська - вул. Липська - Верховна Рада України - Арсенальна площа.

Дати та час проведення:

Екскурсія "Герої Незалежності"

Маршрут: Площа Українських Героїв - вул. Терещенківська - парк ім. Т. Г. Шевченка - Пам'ятник М. Грушевському - Національний музей літератури України.

Дати та час проведення:

Зверніть увагу, що всі місця зустрічей вказані в анкетах реєстрації.

У разі повітряної тривоги за маршрутом передбачені укриття. Якщо станеться ворожий обстріл, Управління та Київський центр розвитку туризму залишають за собою право скасувати прогулянку.

 

Раніше ми розповідали про те, що в Києві відкрився унікальний музей, схожих на який більше ніде немає.

А ще писали про те, що в Києві нівечать пам'ятку архітектури XIX століття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київісторичні пам'ятки