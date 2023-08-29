Безкоштовні екскурсії в Києві: коли вони проходять і що можна подивитися

Протягом тижня в Києві будуть проходити безкоштовні екскурсії для мешканців і гостей столиці. Всього заплановано 17 екскурсій, які присвятили 32-й річниці Дня Незалежності України.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

У разі повітряної тривоги за маршрутом передбачені укриття. Якщо станеться ворожий обстріл, Управління та Київський центр розвитку туризму залишають за собою право скасувати прогулянку.

Зверніть увагу, що всі місця зустрічей вказані в анкетах реєстрації.

Дати та час проведення:

Дати та час проведення:

Дати та час проведення:

Дати та час проведення:

У програмі передбачено чотири типи екскурсій, які проходять різними маршрутами.

Раніше ми розповідали про те, що в Києві відкрився унікальний музей, схожих на який більше ніде немає.

А ще писали про те, що в Києві нівечать пам'ятку архітектури XIX століття.