RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бесплатные экскурсии в Киеве: когда они проходят и что можно посмотреть

Бесплатные экскурсии в Киеве продлятся до 3 сентября (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В течение недели в Киеве пройдут бесплатные экскурсии для жителей и гостей столицы. Всего запланировано 17 экскурсий, посвященных 32-й годовщине Дня Независимости Украины.

Об этом сообщили в Управлении туризма и продвижения КГГА.

Где и когда пройдут экскурсии

В программе предусмотрено четыре типа экскурсий, которые проходят по разным маршрутам.

Экскурсия "Крізь віки до Незалежності"

Маршрут: Золотые Ворота - "Украинский клуб" - Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко - Киевский городской дом учителя - Памятник М. Грушевскому - Желтый корпус КНУ - ул. Б. Хмельницкого - Здание КГГА - Майдан Независимости.

Даты и время проведения:

Экскурсия "Київ - столиця нескорених"

Маршрут: Майдан Независимости - ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. М. Грушевского - Крещатый парк - Арка Свободы украинского народа - Владимирская горка.

Даты и время проведения:

Экскурсия "Шлях до свободи"

Маршрут: Софийская площадь - Михайловская площадь - Майдан Независимости - Аллея Героев Небесной Сотни - Национальный банк Украины - ул. Круглоуниверситетская - ул. Липская - Верховная Рада Украины - Арсенальная площадь.

Даты и время проведения:

Экскурсия "Герої Незалежності"

Маршрут: Площадь Украинских Героев - ул. Терещенковская - парк им. Т. Г. Шевченко - Памятник М. Грушевскому - Национальный музей литературы Украины.

Даты и время проведения:

Обратите внимание, что все места встреч указаны в анкетах регистрации.

В случае воздушной тревоги по маршруту предусмотрены укрытия. Если произойдет вражеский обстрел, Управление и Киевский центр развития туризма оставляют за собой право отменить прогулку.

 

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве открылся уникальный музей, похожих на который больше нигде нет.

А еще писали о том, что в Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевісторичні пам'ятки