Безкоштовні екскурсії в Києві: коли вони проходять і що можна подивитися
Протягом тижня в Києві будуть проходити безкоштовні екскурсії для мешканців і гостей столиці. Всього заплановано 17 екскурсій, які присвятили 32-й річниці Дня Незалежності України.
Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.
Де та коли пройдуть екскурсії
У програмі передбачено чотири типи екскурсій, які проходять різними маршрутами.
Екскурсія "Крізь віки до Незалежності"
Маршрут: Золоті Ворота - "Український клуб" - Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка - Київський міський будинок учителя - Пам'ятник М. Грушевському - Жовтий корпус КНУ - вул. Б. Хмельницького - Будівля КМДА - Майдан Незалежності.
Дати та час проведення:
- 29 серпня о 15:00 - реєстрація за посиланням
- 30 серпня о 15:00 - реєстрація за посиланням
- 1 вересня о 16:00 - реєстрація за посиланням
Екскурсія "Київ - столиця нескорених"
Маршрут: Майдан Незалежності - вул. Хрещатик - Європейська площа - вул. М. Грушевського - Хрещатий парк - Арка Свободи українського народу - Володимирська гірка.
Дати та час проведення:
- 29 серпня о 17:00 - реєстрація за посиланням
- 30 серпня о 17:00 - реєстрація за посиланням
- 31 серпня о 17:00 - реєстрація за посиланням
- 2 вересня о 12:00 - реєстрація за посиланням
- 3 вересня о 12:00 - реєстрація за посиланням
Екскурсія "Шлях до свободи"
Маршрут: Софійська площа - Михайлівська площа - Майдан Незалежності - Алея Героїв Небесної Сотні - Національний банк України - вул. Круглоуніверситетська - вул. Липська - Верховна Рада України - Арсенальна площа.
Дати та час проведення:
- 29 серпня о 18:30 - реєстрація за посиланням
- 30 серпня о 18:30 - реєстрація за посиланням
- 1 вересня о 18:00 - реєстрація за посиланням
- 3 вересня об 11:00 - реєстрація за посиланням
Екскурсія "Герої Незалежності"
Маршрут: Площа Українських Героїв - вул. Терещенківська - парк ім. Т. Г. Шевченка - Пам'ятник М. Грушевському - Національний музей літератури України.
Дати та час проведення:
- 29 серпня о 17:00 - реєстрація за посиланням
- 30 серпня о 17:00 - реєстрація за посиланням
- 31 серпня о 17:00 - реєстрація за посиланням
- 2 вересня о 12:00 - реєстрація за посиланням
- 3 вересня о 12:00 - реєстрація за посиланням
Зверніть увагу, що всі місця зустрічей вказані в анкетах реєстрації.
У разі повітряної тривоги за маршрутом передбачені укриття. Якщо станеться ворожий обстріл, Управління та Київський центр розвитку туризму залишають за собою право скасувати прогулянку.
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