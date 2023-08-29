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Безкоштовні екскурсії в Києві: коли вони проходять і що можна подивитися

Київ, Вівторок 29 серпня 2023 10:27
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Безкоштовні екскурсії в Києві: коли вони проходять і що можна подивитися Безкоштовні екскурсії в Києві триватимуть до 3 вересня (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Протягом тижня в Києві будуть проходити безкоштовні екскурсії для мешканців і гостей столиці. Всього заплановано 17 екскурсій, які присвятили 32-й річниці Дня Незалежності України.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

Де та коли пройдуть екскурсії

У програмі передбачено чотири типи екскурсій, які проходять різними маршрутами.

Екскурсія "Крізь віки до Незалежності"

Маршрут: Золоті Ворота - "Український клуб" - Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка - Київський міський будинок учителя - Пам'ятник М. Грушевському - Жовтий корпус КНУ - вул. Б. Хмельницького - Будівля КМДА - Майдан Незалежності.

Дати та час проведення:

Екскурсія "Київ - столиця нескорених"

Маршрут: Майдан Незалежності - вул. Хрещатик - Європейська площа - вул. М. Грушевського - Хрещатий парк - Арка Свободи українського народу - Володимирська гірка.

Дати та час проведення:

Екскурсія "Шлях до свободи"

Маршрут: Софійська площа - Михайлівська площа - Майдан Незалежності - Алея Героїв Небесної Сотні - Національний банк України - вул. Круглоуніверситетська - вул. Липська - Верховна Рада України - Арсенальна площа.

Дати та час проведення:

    Екскурсія "Герої Незалежності"

    Маршрут: Площа Українських Героїв - вул. Терещенківська - парк ім. Т. Г. Шевченка - Пам'ятник М. Грушевському - Національний музей літератури України.

    Дати та час проведення:

    Зверніть увагу, що всі місця зустрічей вказані в анкетах реєстрації.

    У разі повітряної тривоги за маршрутом передбачені укриття. Якщо станеться ворожий обстріл, Управління та Київський центр розвитку туризму залишають за собою право скасувати прогулянку.

    Раніше ми розповідали про те, що в Києві відкрився унікальний музей, схожих на який більше ніде немає.

    А ще писали про те, що в Києві нівечать пам'ятку архітектури XIX століття.

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    Київ історичні пам'ятки