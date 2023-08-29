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Бесплатные экскурсии в Киеве: когда они проходят и что можно посмотреть

Киев, Вторник 29 августа 2023 10:27
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Бесплатные экскурсии в Киеве: когда они проходят и что можно посмотреть Бесплатные экскурсии в Киеве продлятся до 3 сентября (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В течение недели в Киеве пройдут бесплатные экскурсии для жителей и гостей столицы. Всего запланировано 17 экскурсий, посвященных 32-й годовщине Дня Независимости Украины.

Об этом сообщили в Управлении туризма и продвижения КГГА.

Где и когда пройдут экскурсии

В программе предусмотрено четыре типа экскурсий, которые проходят по разным маршрутам.

Экскурсия "Крізь віки до Незалежності"

Маршрут: Золотые Ворота - "Украинский клуб" - Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко - Киевский городской дом учителя - Памятник М. Грушевскому - Желтый корпус КНУ - ул. Б. Хмельницкого - Здание КГГА - Майдан Независимости.

Даты и время проведения:

Экскурсия "Київ - столиця нескорених"

Маршрут: Майдан Независимости - ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. М. Грушевского - Крещатый парк - Арка Свободы украинского народа - Владимирская горка.

Даты и время проведения:

Экскурсия "Шлях до свободи"

Маршрут: Софийская площадь - Михайловская площадь - Майдан Независимости - Аллея Героев Небесной Сотни - Национальный банк Украины - ул. Круглоуниверситетская - ул. Липская - Верховная Рада Украины - Арсенальная площадь.

Даты и время проведения:

    Экскурсия "Герої Незалежності"

    Маршрут: Площадь Украинских Героев - ул. Терещенковская - парк им. Т. Г. Шевченко - Памятник М. Грушевскому - Национальный музей литературы Украины.

    Даты и время проведения:

    Обратите внимание, что все места встреч указаны в анкетах регистрации.

    В случае воздушной тревоги по маршруту предусмотрены укрытия. Если произойдет вражеский обстрел, Управление и Киевский центр развития туризма оставляют за собой право отменить прогулку.

    Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве открылся уникальный музей, похожих на который больше нигде нет.

    А еще писали о том, что в Киеве уродуют памятник архитектуры XIX века.

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