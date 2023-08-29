Бесплатные экскурсии в Киеве: когда они проходят и что можно посмотреть
В течение недели в Киеве пройдут бесплатные экскурсии для жителей и гостей столицы. Всего запланировано 17 экскурсий, посвященных 32-й годовщине Дня Независимости Украины.
Об этом сообщили в Управлении туризма и продвижения КГГА.
Где и когда пройдут экскурсии
В программе предусмотрено четыре типа экскурсий, которые проходят по разным маршрутам.
Экскурсия "Крізь віки до Незалежності"
Маршрут: Золотые Ворота - "Украинский клуб" - Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко - Киевский городской дом учителя - Памятник М. Грушевскому - Желтый корпус КНУ - ул. Б. Хмельницкого - Здание КГГА - Майдан Независимости.
Даты и время проведения:
- 29 августа в 15:00 - регистрация по ссылке
- 30 августа в 15:00 - регистрация по ссылке
- 1 сентября в 16:00 - регистрация по ссылке
Экскурсия "Київ - столиця нескорених"
Маршрут: Майдан Независимости - ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. М. Грушевского - Крещатый парк - Арка Свободы украинского народа - Владимирская горка.
Даты и время проведения:
- 29 августа в 17:00 - регистрация по ссылке
- 30 августа в 17:00 - регистрация по ссылке
- 31 августа в 17:00 - регистрация по ссылке
- 2 сентября в 12:00 - регистрация по ссылке
- 3 сентября в 12:00 - регистрация по ссылке
Экскурсия "Шлях до свободи"
Маршрут: Софийская площадь - Михайловская площадь - Майдан Независимости - Аллея Героев Небесной Сотни - Национальный банк Украины - ул. Круглоуниверситетская - ул. Липская - Верховная Рада Украины - Арсенальная площадь.
Даты и время проведения:
- 29 августа в 18:30 - регистрация по ссылке
- 30 августа в 18:30 - регистрация по ссылке
- 1 сентября в 18:00 - регистрация по ссылке
- 3 сентября в 11:00 - регистрация по ссылке
Экскурсия "Герої Незалежності"
Маршрут: Площадь Украинских Героев - ул. Терещенковская - парк им. Т. Г. Шевченко - Памятник М. Грушевскому - Национальный музей литературы Украины.
Даты и время проведения:
- 29 августа в 17:00 - регистрация по ссылке
- 30 августа в 17:00 - регистрация по ссылке
- 31 августа в 17:00 - регистрация по ссылке
- 2 сентября в 12:00 - регистрация по ссылке
- 3 сентября в 12:00 - регистрация по ссылке
Обратите внимание, что все места встреч указаны в анкетах регистрации.
В случае воздушной тревоги по маршруту предусмотрены укрытия. Если произойдет вражеский обстрел, Управление и Киевский центр развития туризма оставляют за собой право отменить прогулку.
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