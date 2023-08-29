Бесплатные экскурсии в Киеве: когда они проходят и что можно посмотреть

В течение недели в Киеве пройдут бесплатные экскурсии для жителей и гостей столицы. Всего запланировано 17 экскурсий, посвященных 32-й годовщине Дня Независимости Украины.

Об этом сообщили в Управлении туризма и продвижения КГГА.

В случае воздушной тревоги по маршруту предусмотрены укрытия. Если произойдет вражеский обстрел, Управление и Киевский центр развития туризма оставляют за собой право отменить прогулку.

Обратите внимание, что все места встреч указаны в анкетах регистрации.

Маршрут: Площадь Украинских Героев - ул. Терещенковская - парк им. Т. Г. Шевченко - Памятник М. Грушевскому - Национальный музей литературы Украины.

Маршрут: Золотые Ворота - "Украинский клуб" - Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко - Киевский городской дом учителя - Памятник М. Грушевскому - Желтый корпус КНУ - ул. Б. Хмельницкого - Здание КГГА - Майдан Независимости.

В программе предусмотрено четыре типа экскурсий, которые проходят по разным маршрутам.

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