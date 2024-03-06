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Кияни сказали, яка сума може забезпечити комфортне життя у столиці (відео)

Кияни назвали комфортну суму для проживання в столиці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Життя у столиці є досить дорогим, особливо, коли доводиться винаймати житло й жити одному лише на свій дохід.

Про те, яка суму була б комфорною для киян, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на сторінці блогерки UA Bagata.

Кияни назвали комфортну суму для проживання в столиці

Кожен киянин, звісно, живе по-різному, але це напряму залежить від рівня зарплати, але більшість має бажання жити краще, оскільки ціни ростуть, оренда житла також не стоїть на місці й все це змушує людей шукати комфорт. 

А комфорт, це звісно, гроші, завдяки ним можна гарно харчуватися, винаймати квартиру в гарному районі Києва та закривати всі свої базові потреби та всі свої побажання, або, хоча б частину. 

Мешканці столиці відповіли, яка сума може забезпечити комфортне проживання у столиці: 

  • "Десь десять тисяч доларів, для комфортного проживання. Це з орендою житла, це з оплатою всіх-всіх комунальних, продукти, харчування, косметика, домашні тварини, це все-все - супер комфортно було б"
  • "Думаю, десь тисяча доларів, а то й більше, це ж хто як живе. Ось, на песика потрібно витрачати мінімум десять тисяч гривень. А так, для комфортного проживання, я вважаю, потрібно десь півтори тисячі доларів"
  • "Ну я думаю, що напевно понад 20 тисяч гривень, а тридцять тисяч - це з орендою житла"
  • "Ну півтори тисячі євро - цього достатньо".

Як бачимо, кожен з опитаних називає приблизно одну й ту саму суму і вона не маленька, бо й ціни на все ростуть і запити людей також.

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Київ