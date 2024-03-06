Кияни сказали, яка сума може забезпечити комфортне життя у столиці (відео)

Життя у столиці є досить дорогим, особливо, коли доводиться винаймати житло й жити одному лише на свій дохід.
Про те, яка суму була б комфорною для киян, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на сторінці блогерки UA Bagata.
Кожен киянин, звісно, живе по-різному, але це напряму залежить від рівня зарплати, але більшість має бажання жити краще, оскільки ціни ростуть, оренда житла також не стоїть на місці й все це змушує людей шукати комфорт.
А комфорт, це звісно, гроші, завдяки ним можна гарно харчуватися, винаймати квартиру в гарному районі Києва та закривати всі свої базові потреби та всі свої побажання, або, хоча б частину.
Мешканці столиці відповіли, яка сума може забезпечити комфортне проживання у столиці:
Як бачимо, кожен з опитаних називає приблизно одну й ту саму суму і вона не маленька, бо й ціни на все ростуть і запити людей також.
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