Кияни сказали, яка сума може забезпечити комфортне життя у столиці (відео)

Кияни назвали комфортну суму для проживання в столиці

Кожен киянин, звісно, живе по-різному, але це напряму залежить від рівня зарплати, але більшість має бажання жити краще, оскільки ціни ростуть, оренда житла також не стоїть на місці й все це змушує людей шукати комфорт.

А комфорт, це звісно, гроші, завдяки ним можна гарно харчуватися, винаймати квартиру в гарному районі Києва та закривати всі свої базові потреби та всі свої побажання, або, хоча б частину.

Мешканці столиці відповіли, яка сума може забезпечити комфортне проживання у столиці:

"Десь десять тисяч доларів, для комфортного проживання. Це з орендою житла, це з оплатою всіх-всіх комунальних, продукти, харчування, косметика, домашні тварини, це все-все - супер комфортно було б"

"Думаю, десь тисяча доларів, а то й більше, це ж хто як живе. Ось, на песика потрібно витрачати мінімум десять тисяч гривень. А так, для комфортного проживання, я вважаю, потрібно десь півтори тисячі доларів"

"Ну я думаю, що напевно понад 20 тисяч гривень, а тридцять тисяч - це з орендою житла"

"Ну півтори тисячі євро - цього достатньо".

Як бачимо, кожен з опитаних називає приблизно одну й ту саму суму і вона не маленька, бо й ціни на все ростуть і запити людей також.