Зарплати в Україні зросли. Кому платять найбільше і найменше

Зарплати в Україні у 2023 році зросли, попри війну. Проте існує різниця між зарплатами, які пропонують людям, і тим, скільки хочуть отримати працівники.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію".

Попри війну в Україні, рівень зарплат у нашій країні за минулий рік зріс. У 2023 році компанії ринку ритейл підвищували рівень заробітної плати співробітникам від 5% до 20%, а по деяких професіях і до 30%.

Наприклад, в середньому по ринку ритейлу у січні 2023 року охоронцю пропонували 11 154 гривні, а у грудні - 14 220 гривень.

Також касир у січні минулого року міг отримати 12 434 гривні, а грудні зарплата піднялася до 15 690 гривень. Керівнику магазину на початку 2023 року пропонували зарплату у розмірі 25 942 гривні, а у грудні - 27 100 гривень.

Як зазначається, найнижча середня зарплата у продуктовому ритейлі по Україні - зарплата пекаря (16 310 гривень), а найвища - у товарознавця (18 470 гривень).

Але, попри це, залишається різниця між зарплатами, які пропонують людям, і тими, скільки хочуть отримати працівники. За даними Асоціації ритейлерів України, ця різниця становить від 6% до 38% залежно від посади.

Яка мінімальна зарплата в Україні

Нагадаємо, що 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 7100 гривень. Відповідно збільшуються усі передбачені законодавством виплати, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати.

Детальніше про те, яку роботу шукають українці та де найвищі зарплати - у матеріалі РБК-Україна.