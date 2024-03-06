Киевляне сказали, какая сумма может обеспечить комфортную жизнь в столице (видео)

Жизнь в столице достаточно дорогая, особенно, когда приходится снимать жилье и жить одному только на свой доход.
О том, какая сумма была бы комфортной для киевлян, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на странице блогера UA Bagata.
Каждый киевлянин, конечно, живет по-разному, но это напрямую зависит от уровня зарплаты, но большинство хочет жить лучше, поскольку цены растут, аренда жилья также не стоит на месте и все это заставляет людей искать комфорт.
А комфорт, конечно, деньги, благодаря им можно хорошо питаться, снимать квартиру в хорошем районе Киева и закрывать все свои базовые потребности и все свои пожелания, или хотя бы часть.
Жители столицы ответили, какая сумма может обеспечить комфортное проживание в столице:
Как видим, каждый из опрошенных называет примерно одну и ту же сумму и она не маленькая, потому что и цены на все растут и запросы людей тоже.
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