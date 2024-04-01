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Кияни сказали, наскільки спокійно почувають себе у столиці (відео)

Чи відчуваєть спокій мешканці Києва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Здається, зараз в Україні немає жодного міста, де люди могли б почуватися у безпеці та поки про відчуття спокою, розповіли лише кияни.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео-опитування "Ти Київ" в Instagram.

Чи відчувають мешканці Києва спокій

Це питання доволі цікаве, адже кожна людина має різний емоційний фон та реакції на події. Витримати обстріли - це нелегко, та хтось до цього звик, а хтось і досі не спить ночами. А війна залишає свої наслідки.

Тому цікаво, наскільки спокійно мешканці Києва себе почувають у столиці, адже більшість часу у місті тихо, але це лише останнім часом. А нервова система у кожного працює індивідуально й навіть непередбачувано. 

Ось які відповіді дали мешканці Києва на питання, чи відчувають вони тут спокій:

  • "Ні, після обстрілів навіть собаці почала давати заспокійливе"
  • "Ні, не почуваю. Скоріше за все, тому що, я зі Сходу, і коли я тут, то думками там"
  • "Складно сказати, але набагато краще ніж люди почувають себе в інших областях, тому що у нас є ППО. І взагалі набагато захищена столиця в цьому випадку"
  • "Звичайно, бо це моє улюблене місто, як може бути інакше"
  • "У мене є з чим порівняти, я з Харкова приїхав, спокійніше тут"
  • "З цими днями, наразі ні"
  • "Так, почуваю, тут мої друзі, близькі, тут майже мій дім, тому мені тут спокійно"
  • "Тут робота, дім, тому мені спокійно"
  • "Так, вірю в ЗСУ наші".
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