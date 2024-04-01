Кияни сказали, наскільки спокійно почувають себе у столиці (відео)

Чи відчувають мешканці Києва спокій

Це питання доволі цікаве, адже кожна людина має різний емоційний фон та реакції на події. Витримати обстріли - це нелегко, та хтось до цього звик, а хтось і досі не спить ночами. А війна залишає свої наслідки.

Тому цікаво, наскільки спокійно мешканці Києва себе почувають у столиці, адже більшість часу у місті тихо, але це лише останнім часом. А нервова система у кожного працює індивідуально й навіть непередбачувано.

Ось які відповіді дали мешканці Києва на питання, чи відчувають вони тут спокій: