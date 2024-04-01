Киевляне сказали, насколько спокойно чувствуют себя в столице (видео)

Чувствуют ли жители Киева покой

Этот вопрос довольно интересен, ведь каждый человек имеет разный эмоциональный фон и реакции на события. Выдержать обстрелы - это нелегко, но кто-то к этому привык, а кто до сих пор не спит по ночам. А война оставляет свои последствия.

Поэтому интересно, насколько спокойно жители Киева чувствуют себя в столице, ведь большинство времени в городе тихо, но это только в последнее время. А нервная система у каждого работает индивидуально и даже непредсказуемо.

Вот какие ответы дали жители Киева на вопрос, чувствуют ли они здесь покой: