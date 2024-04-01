Кияни сказали, наскільки спокійно почувають себе у столиці (відео)
Здається, зараз в Україні немає жодного міста, де люди могли б почуватися у безпеці та поки про відчуття спокою, розповіли лише кияни.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео-опитування "Ти Київ" в Instagram.
Чи відчувають мешканці Києва спокій
Це питання доволі цікаве, адже кожна людина має різний емоційний фон та реакції на події. Витримати обстріли - це нелегко, та хтось до цього звик, а хтось і досі не спить ночами. А війна залишає свої наслідки.
Тому цікаво, наскільки спокійно мешканці Києва себе почувають у столиці, адже більшість часу у місті тихо, але це лише останнім часом. А нервова система у кожного працює індивідуально й навіть непередбачувано.
Ось які відповіді дали мешканці Києва на питання, чи відчувають вони тут спокій:
- "Ні, після обстрілів навіть собаці почала давати заспокійливе"
- "Ні, не почуваю. Скоріше за все, тому що, я зі Сходу, і коли я тут, то думками там"
- "Складно сказати, але набагато краще ніж люди почувають себе в інших областях, тому що у нас є ППО. І взагалі набагато захищена столиця в цьому випадку"
- "Звичайно, бо це моє улюблене місто, як може бути інакше"
- "У мене є з чим порівняти, я з Харкова приїхав, спокійніше тут"
- "З цими днями, наразі ні"
- "Так, почуваю, тут мої друзі, близькі, тут майже мій дім, тому мені тут спокійно"
- "Тут робота, дім, тому мені спокійно"
- "Так, вірю в ЗСУ наші".
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