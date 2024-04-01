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Киевляне сказали, насколько спокойно чувствуют себя в столице (видео)

Киев, Понедельник 01 апреля 2024 15:58
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Киевляне сказали, насколько спокойно чувствуют себя в столице (видео) Ощущаете ли покой жители Киева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Кажется, сейчас в Украине нет ни одного города, где люди могли бы чувствовать себя в безопасности и пока об ощущении покоя, рассказали только киевляне.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео-опрос "Ты Киев" в Instagram .

Чувствуют ли жители Киева покой

Этот вопрос довольно интересен, ведь каждый человек имеет разный эмоциональный фон и реакции на события. Выдержать обстрелы - это нелегко, но кто-то к этому привык, а кто до сих пор не спит по ночам. А война оставляет свои последствия.

Поэтому интересно, насколько спокойно жители Киева чувствуют себя в столице, ведь большинство времени в городе тихо, но это только в последнее время. А нервная система у каждого работает индивидуально и даже непредсказуемо.

Вот какие ответы дали жители Киева на вопрос, чувствуют ли они здесь покой:

  • "Нет, после обстрелов даже собаке начала давать успокаивающее"
  • "Нет, не чувствую. Скорее всего, потому что, я с Востока, и когда я здесь, то мыслями там"
  • "Сложно сказать, но гораздо лучше, чем люди чувствуют себя в других областях, потому что у нас есть ПВО. И вообще гораздо защищенная столица в этом случае"
  • "Конечно, потому что это мой любимый город, как может быть иначе"
  • "У меня есть с чем сравнить, я из Харькова приехал, спокойнее здесь"
  • "С этими днями, пока нет"
  • "Да, чувствую, здесь мои друзья, близкие, здесь почти мой дом, поэтому мне здесь спокойно"
  • "Здесь работа, дом, поэтому мне спокойно"
  • "Да, верю в ВСУ наши".

Раньше мы рассказывали, что украинцы сказали, сколько они хотели бы зарабатывать.

Также читайте, кто должен финансово обеспечивать семью.

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