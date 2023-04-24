Кияни розкритикували боротьбу комунальників із весняною травою: фото до і після скошування

У Києві працівники комунальної сфери активно борються на галявинах з квітневою травою та дикорослими квітами, що після дощів і на тлі потепління швидко дали в зріст, і миттєво озеленили місто. При цьому не всі жителі столиці раді таким діям.
Як виглядали лужка до косіння трави, і що сталося з ними після, показав киянин Олександр Соколенко у своєму Facebook.
"Щороку одне і те саме. Голосіївський проспект, проспект Лобановського. З самого ранку десятки комунальників з газонокосарками завзято "вигризають" першу весняну траву", - обурюється мешканець столиці.
При цьому чоловік дивується таким традиційним процедурам, сумнівається у їхній доцільності.
"Навіщо? У чому сенс цієї щоденної боротьби, оплаченої коштом платників податків? У чому перевага розтрісканої на сонці сухої землі над травою?" - пише пан Олександр.
У Києві комунальники косять свіжу траву на галявинах міста (фото: facebook.com/oleksandr.sokolenko)
Киянин вважає, що комунальники могли б сконцентрувати зусилля на розв'язанні інших проблем у місті: зокрема, на дорожніх роботах, на реконструкції трамвайних ліній та інше.
"Скрізь розбиті дороги, на ремонт яких у міському бюджеті не передбачено коштів. Але завжди є гроші на боротьбу із травою або на вивезення опалого листя, у чому немає ані сенсу, ані користі", - наголошує він.
Також Соколенко опублікував відео, як на проспекті Лобановського "продовжується запекла війна київських комунальників із травою та першими весняними квітами".
"Трава та квіти - найбільше зло сьогодення!" - із сарказмом зазначає він.
Відео: у Києві у Голосіївському районі комунальники з газонокосаркою борються із весняною травою
Нагадаємо, що минулого літа жителі столиці зареєстрували електронну петицію на сайті Київської міської ради з ініціативою припинити косіння трави. Втім, вочевидь, це ні до чого не привело.
Нагадаємо, раніше в Києві довелося викликати рятувальників через оригінальний спосіб прибрати скошену траву.
А також повідомлялося, що перед цим київські комунальники епічно зганьбилися, прибувши на виклик після аварії водопроводу.