RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевляне раскритиковали борьбу коммунальщиков с весенней травой: фото до и после скашивания

Коллаж РБК-Украина: киевляне возмущаются кошением коммунальщиками весенней травы
Автор: Владимир Костырин

В Киеве работники коммунальной сферы активно борются на лужайках с апрельской травой и дикорастущими цветами, что после обильных дождей и на фоне потепления быстро дали в рост, и моментально озеленили город. При этом не все жители столицы рады таким действиям.

Как выглядели лужайки до кошения травы, и что стало с ними после, показал киевлянин Александр Соколенко в своем Facebook.

"Каждый год одно и то же. Голосеевский проспект, проспект Лобановского. С самого утра десятки коммунальщиков с газонокосилками упорно "выгрызают" первую весеннюю траву", - возмущается житель столицы.

При этом мужчина высказывает удивление таким традиционным процедурам, сомневается в их целесообразности.

"Зачем? В чем смысл этой ежедневной борьбы, оплаченной на средства налогоплательщиков? В чем преимущество растрескавшейся на солнце сухой земли над травой?" - пишет пан Александр.

В Киеве коммунальщики косят свежую траву на лужайках города (фото: facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Киевлянин считает, что коммунальщики могли бы сконцентрировать усилия на решении других проблем в городе: в частности на дорожных работах, на реконструкции трамвайных линий и прочее.

"Везде разбиты дороги, на ремонт которых в городском бюджете не предусмотрены средства. Но всегда есть деньги на борьбу с травой или на вывоз опавших листьев, в чем нет ни смысла, ни пользы", - подчеркивает он.

Также Соколенко опубликовал видео, как на проспекте Лобановского "продолжается ожесточенная война киевских коммунальщиков с травой и первыми весенними цветами".

"Трава и цветы - величайшее зло настоящего!" - с сарказмом отмечает он.

Видео: в Киеве в Голосеевском районе коммунальщики с газонокосилкой борются с весенней травой

Напомним, что прошлым летом жители столицы зарегистрировали электронную петицию на сайте Киевского городского совета с инициативой прекратить кошение травы. Впрочем, как видно, это ни к чему не привело.

Напомним, ранее в Киеве пришлось вызывать спасателей из-за оригинального способа убрать скошенную траву.

А также сообщалось, что перед этим киевские коммунальщики эпично опозорились, прибыв на вызов после аварии водопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевтравиквіткауслуги ЖКХ