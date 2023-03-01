Кияни можуть безкоштовно стерилізувати домашніх тварин: як це зробити

Кияни та гості міста можуть безкоштовно стерилізувати домашніх тварин. Зробити це можна буде в комунальних лікарнях столиці протягом трьох днів.
Про це повідомляють на офіційному сайті КМДА.
У клініках КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" з 6 до 8 березня можна буде безкоштовно стерилізувати домашніх улюбленців. Зробити це можуть власники, які належать до вразливих категорій громадян.
Зокрема, скористатись таким правом можуть:
Для того, щоб отримати послугу безкоштовно, необхідно заздалегідь зареєструватися за цими контактами:
Для того, щоб безкоштовно стерилізувати тварину, особа має підтвердити право на пільги, надавши відповідний документ.
Це насамперед профілактика серйозних захворювань у тварин. Також іноді така операція необхідна при цукровому діабеті, гнійних запаленнях, пухлинах в жіночих органах і кіст.
А в деяких випадках - це дієвий засіб для запобігання дерматологічних захворювань і патологій сім'яників у котів і псів.
Також стерилізацію часто роблять, щоб запобігати вагітності у тварини, якщо власники не хочуть потомства. Від кастрації стерилізація відрізняється тим, що статеві органи не видаляють. Наприклад, котам проводять перев'язку сім'яних канатиків, а кішкам перев'язують маткові труби.
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