Кияни можуть безкоштовно стерилізувати домашніх тварин: як це зробити

Як отримати безкоштовну послугу

У клініках КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" з 6 до 8 березня можна буде безкоштовно стерилізувати домашніх улюбленців. Зробити це можуть власники, які належать до вразливих категорій громадян.

Зокрема, скористатись таким правом можуть:

пенсіонери

внутрішньо переміщені особи

особи з інвалідністю 1 та 2 груп

малозабезпечені та багатодітні родини

учасники війни та учасники бойових дій

Для того, щоб отримати послугу безкоштовно, необхідно заздалегідь зареєструватися за цими контактами:

Дарницький район: вул. Вірменська, 29, телефон: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79

вул. Вірменська, 29, телефон: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79 Деснянський район: вул. Електротехнічна, 5-А, телефон: 063 552 07 76, (044) 366 64 01

вул. Електротехнічна, 5-А, телефон: 063 552 07 76, (044) 366 64 01 Подільський район: вул. Ярославська, 13, телефон (063) 536 53 37, (044) 366 64 05

Для того, щоб безкоштовно стерилізувати тварину, особа має підтвердити право на пільги, надавши відповідний документ.

Навіщо стерилізувати домашніх тварин

Це насамперед профілактика серйозних захворювань у тварин. Також іноді така операція необхідна при цукровому діабеті, гнійних запаленнях, пухлинах в жіночих органах і кіст.

А в деяких випадках - це дієвий засіб для запобігання дерматологічних захворювань і патологій сім'яників у котів і псів.

Також стерилізацію часто роблять, щоб запобігати вагітності у тварини, якщо власники не хочуть потомства. Від кастрації стерилізація відрізняється тим, що статеві органи не видаляють. Наприклад, котам проводять перев'язку сім'яних канатиків, а кішкам перев'язують маткові труби.