Киевляне могут бесплатно стерилизовать домашних животных: как это сделать

Киевляне и гости города могут бесплатно стерилизовать животных. Сделать это можно будет в коммунальных больницах столицы в течение трех дней.
Об этом сообщают на официальном сайте КГГА.
В клиниках КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" с 6 по 8 марта можно будет бесплатно стерилизовать домашних любимцев. Сделать это могут владельцы, принадлежащие к уязвимым категориям граждан.
В частности, воспользоваться таким правом могут:
Для того чтобы получить услугу бесплатно, необходимо заранее зарегистрироваться по этим контактам:
Для того чтобы бесплатно стерилизовать животное, человек должен подтвердить право на льготы, предоставив соответствующий документ.
Это, прежде всего, профилактика серьезных заболеваний у животных. Также иногда такая операция необходима при сахарном диабете, гнойных воспалениях, опухолях в женских органах и кистах.
А в некоторых случаях - это действенное средство для предотвращения дерматологических заболеваний и патологий семенников у котов и псов.
Также стерилизацию часто производят, чтобы предотвращать беременность у животного, если владельцы не хотят потомства. От кастрации стерилизация отличается тем, что половые органы не удаляют. Например, котам проводят перевязку семенных канатиков, а кошкам перевязывают маточные трубы.
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