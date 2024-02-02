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Киянам виплатять матеріальну допомогу: хто і як може отримати гроші

Київ, П'ятниця 02 лютого 2024 17:46
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Киянам виплатять матеріальну допомогу: хто і як може отримати гроші Одноразову матеріальну допомогу отримають не всі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Київ виплатить 80 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги людям, які цього потребують. Однак отримати гроші зможуть не всі.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал КМДА розповідає, що відомо про цю ініціативу - хто і як може отримати гроші.

Основне про ініціативу

Нещодавно заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила про підписання розпорядження Київського міського голови №88 щодо надання у 2024 році одноразової матеріальної допомоги деяким багатодітнім сім'ям столиці.

Йдеться про міську цільову програму "Турбота. Назустріч киянам", в межах якої людям виплатять 80 мільйонів гривень.

Кому виплатять одноразову допомогу

Одноразова матеріальна допомога спрямована на підтримку багатодітних сімей, які виховують трьох та більше дітей.

Для цього вони повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення міста Києва. Тут йдеться також і про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Кожна дитина, на яку призначено допомогу згідно з постановою Кабміну №250 від 13 березня 2019 року, має право отримати 7500 грн.

Як отримати гроші

"Усього таку матеріальну допомогу у 2024 році за міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають 7500 багатодітних родин, зокрема внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку ВПО та фактично проживають у столиці", - наголосила Хонда.

За її словами, ця допомога стане додатковою підтримкою для батьків багатодітних родин.

Уточнюється, що матеріальна допомога буде виплачена на рахунок утримувачам багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібно сплачувати "благодійні внески" у пологовому.

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