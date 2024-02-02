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Киевлянам выплатят материальную помощь: кто и как может получить деньги

Киев, Пятница 02 февраля 2024 17:46
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Киевлянам выплатят материальную помощь: кто и как может получить деньги Единоразовую материальную помощь получат не все (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Киев выплатит 80 миллионов гривен единовременной материальной помощи людям, которые в этом нуждаются. Однако получить деньги смогут не все.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал КГГА рассказывает, что известно об этой инициативе - кто и как может получить деньги.

Основное об инициативе

Недавно заместитель главы КГГА Марина Хонда сообщила о подписании распоряжения Киевского городского главы №88 о предоставлении в 2024 году одноразовой материальной помощи некоторым многодетным семьям столицы.

Речь идет о городской целевой программе "Турбота. Назустріч киянам", в рамках которой людям выплатят 80 миллионов гривен.

Кому выплатят единовременную помощь

Единовременная материальная помощь направлена на поддержку многодетных семей, воспитывающих троих и более детей.

Для этого они должны состоять на учете в органах социальной защиты населения города Киева. Здесь речь идет также и о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Каждый ребенок, на которого назначена помощь согласно постановлению Кабмина №250 от 13 марта 2019 года, имеет право получить 7500 грн.

Как получить деньги

"Всего такую материальную помощь в 2024 году по городской целевой программе "Турбота. Назустріч киянам" получат 7500 многодетных семей, в том числе внутренне перемещенные лица, состоящие на учете ВПЛ и фактически проживающие в столице", - подчеркнула Хонда.

По ее словам, данная помощь станет дополнительной поддержкой для родителей многодетных семей.

Уточняется, что материальная помощь будет выплачена на счет держателям многофункциональной электронной карты "Муніципальна картка "Картка киянина".

Напомним, ранее мы рассказывали, нужно ли платить "благотворительные взносы" в роддоме.

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КГГА діти Денежные переводы многодетная семья
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