Киевлян предупреждают о фейковых поверках счетчиков от мошенников: как уберечься

Киевлян и гостей города призывают не доверять объявлениям о поверках счетчиков. По их словам, за такими действиями могут стоять мошенники.

Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook .

Кто может проводить поверку

"Рекламные объявления в сети интернет и на досках объявлений о предоставлении услуг по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения, которые якобы предлагает КП "Киевтеплоэнерго", являются фейковыми", - говорится в сообщении.

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", проводить поверку могут исключительно сертифицированные организации из перечня, обнародованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Следует добавить, что вы самостоятельно можете выбрать организацию для поверки счетчика.

Поверки счетчиков снова обязательны

Напомним, правительством принято решение о возобновлении обязательной поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды. В соответствии с Постановлением КМУ №440 возобновлена поверка индивидуальных приборов учета.

Такое решение распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, где идут активные боевые действия.

Поверка счетчиков воды, газа, электроэнергии и теплосчетчиков должна осуществляться в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Эксперты говорят, что без этого поставщики услуг будут начислять плату по нормативам, а не по фактическому потреблению. Это напрямую повлияет на суммы в ваших платежках.

Если окажется, что счетчик газа или электроэнергии вышел из строя, решение о целесообразности ремонта принимает предприятие, проверяющее работу счетчиков.