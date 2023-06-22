Киевлян предупреждают о фейковых поверках счетчиков от мошенников: как уберечься
Киевлян и гостей города призывают не доверять объявлениям о поверках счетчиков. По их словам, за такими действиями могут стоять мошенники.
Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook.
Кто может проводить поверку
"Рекламные объявления в сети интернет и на досках объявлений о предоставлении услуг по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения, которые якобы предлагает КП "Киевтеплоэнерго", являются фейковыми", - говорится в сообщении.
Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", проводить поверку могут исключительно сертифицированные организации из перечня, обнародованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.
Следует добавить, что вы самостоятельно можете выбрать организацию для поверки счетчика.
Поверки счетчиков снова обязательны
Напомним, правительством принято решение о возобновлении обязательной поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды. В соответствии с Постановлением КМУ №440 возобновлена поверка индивидуальных приборов учета.
Такое решение распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, где идут активные боевые действия.
Поверка счетчиков воды, газа, электроэнергии и теплосчетчиков должна осуществляться в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.
Эксперты говорят, что без этого поставщики услуг будут начислять плату по нормативам, а не по фактическому потреблению. Это напрямую повлияет на суммы в ваших платежках.
Если окажется, что счетчик газа или электроэнергии вышел из строя, решение о целесообразности ремонта принимает предприятие, проверяющее работу счетчиков.
Раньше мы рассказывали, как при поверке счетчика не получить штраф на сотни тысяч гривен.
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