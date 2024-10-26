Как сейчас выглядит красавица Маиза из культовой мелодрамы "Клон" (фото)

В начале 2000-х бразильские сериалы завоевали зрительские сердца и стали популярными в Украине. Одним из любимых стал сериал "Клон".

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как сегодня выглядит и чем занимается актриса Даниэла Эскобар, исполнившая роль Маизы - героини, которой приходилось бороться за любовь мужчины и справляться с материнской трагедией.

Изначально Даниэла собиралась построить карьеру в журналистике и рекламе. Она поступила в университет, но вскоре прекратила обучение, решив осуществить свою мечту в Рио-де-Жанейро, где начался её путь в театре. Актерскому мастерству обучалась в театральной школе O Tablo и профессиональном училище Casa de Artes das Laranjeiras.

Позже, оставив кино, Даниэла на шесть лет стала ведущей телепередачи о моде и красоте. Однако в 1994-м году вернулась на экраны с ролями в сериалах "Кедровая мадонна" и "Тропиканка".

Даниэла Эскобар (фото: кадры из сериалов "Тропиканка" и "Бразильская акварель")

В начале актерской карьеры ее приглашали на эпизодические роли, но уже через год она получила постоянную роль в проекте "Век волка", благодаря которому смогла проявить себя и раскрыть свой талант.

Наибольшую популярность Даниэле принесла роль в сериале "Клон". Чтобы изобразить Маизу, непростую героиню с нестабильной психикой, актриса консультировалась с психологами. Режиссером проекта был ее муж, который и предложил ей эту роль. Интересно, что в "Клоне" также снималась бывшая жена режиссера.

Даниэла Эскобар (фото: кадр из сериала "Клон")

Даниэла Эскобар по-прежнему считается одной из лучших актрис Бразилии.

О личной жизни знаменитость предпочитает не распространяться. Известно, что она была замужем дважды.

Эскобар сейчас 55 лет. Она снимается очень редко и с 2005 года живет в США, где занимается озвучиванием сериалов. Кроме того, у нее есть собственное агентство по подбору актеров. Также она получила образование в сфере здравоохранения и стала консультантом по здоровью, что стало для нее приоритетом.

Даниэла Эскобар (фото: instagram.com/danielaescobar)