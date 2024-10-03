Зовсім як Жаді. Дорослу Хадіжу з серіалу "Клон" не впізнати (фото)

Більше 20 років тому на бразильські телеекрани вийшов серіал "Клон", який швидко завоював популярність і в інших країнах. У головних ролях знялися вже відомі акторки Віра Фішер і Джованна Антонеллі, а Карла Діас, яка зіграла Хадіжу - доньку героїні Антонеллі, долучилася до проєкту у віці всього 11 років.

Який вигляд зараз має акторка і чим займається - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

На момент зйомок у "Клоні" Карла Діас уже була досвідченою актрисою. Свою кар'єру вона почала у 2,5 роки, знімаючись у рекламі, в чому їй допоміг режисер Жайм Монжардін.

На її рахунку вже було понад 80 рекламних роликів, а також участь у великих проектах. Коли їй запропонували роль у "Клоні", Діас уже встигла знятися у двох фільмах і трьох серіалах.

Карла Діас (фото: кадр з серіалу "Клон")

Її дебют відбувся в серіалі "Нас було шестеро", за ним послідували фільми "Кохання вирує в повітрі" і "Бразильська школа", а також роль у серіалі "Дівчатка".

Особливого успіху вона досягла завдяки "Сімейним узам", де знову працювала з Джованною Антонеллі.

Зараз Карлі Діас вже 33 роки і від образу маленької дівчинки не залишилося й сліду - вона перетворилася на справжню красуню і часто ділиться своїми фотографіями в Instagram.

Шанувальники серіалу, які продовжують стежити за життям його головних акторів, помітили, наскільки сильно Карла стала схожою на свою екранну маму Жаді.

Карла Діас (фото: instagram.com/carladiaz)

Що стосується особистого життя акторки, наразі вона не перебуває у стосунках. У 2022 році Діас була заручена з депутатом і зоозахисником Феліпе Бекарі. Однак незадовго до весілля пара розійшлася.

Виявилося, що заручини було розірвано через скандальне звинувачення на адресу Феліпе. Зоозахисника запідозрили в розтраті коштів, пожертвуваних на допомогу тваринам.

Імовірно, політик міг купити на ці гроші каблучку для Карли, а також оплатити ними розкішну поїздку. Поліція зайнята розслідуванням справи.

Карла Діас з колишнім (фото: instagram.com/carladiaz)