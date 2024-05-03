Який виш обрати для вступу? Рейтинг українських університетів Scopus 2024

Зовсім скоро розпочнеться вступна кампанія в Україні й абітурієнти ще мають трохи часу для вибору найкращого закладу вищої освіти для отримання майбутньої професії. У цьому їм може допомогти щорічний рейтинг закладів вищої освіти України за показниками даних наукометричної бази Scopus.

Які університети входять у першу 10-ку найкращих закладів вищої освіти в Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Osvita.

Результати рейтингу Scopus ґрунтуються на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.

Рейтинг створено за результатами наукометричного моніторингу суб'єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2024 року. База даних Scopus постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

За результатами рейтингу 2024 року найвищий індекс Гірша серед українських закладів вищої освіти отримав Київський національний університет ім. Шевченка.

Київський національний університет ім. Шевченка вже не перший рік займає першу сходинку рейтингу (фото: Вікіпедія)

На другому місці - Харківський національний університет ім. Каразіна.

Харківський національний університет ім. Каразіна тримає стабільно другу позицію рейтингу (фото: Вікіпедія)

Трете місце посів Львівський національний університет ім. Франка.

Львівський національний університет ім. Франка займає трете місце рейтингу (фото: Вікіпедія)

На четвертій сходинці розташувався Одеський національний університет ім. Мечникова, на 5 місці - Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського".

Також у першу десятку попали такі виші:

Сумський державний університет - 6 місце (піднявся на одну сходинку)

Чернівецький національний університет ім. Федьковича - 7 місце (впав на 1 сходинку)

Львівській національний медичний університет ім. Данила Галицького - 8 місце (піднявся на 1 сходинку)

Національний університет "Львівська політехніка" - 9 місце (впав на одну сходинку)

І замикає першу десятку - Прикарпатський національний університет ім. Стефаника.

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