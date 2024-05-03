Какой вуз выбрать для поступления? Рейтинг украинских университетов Scopus 2024

Совсем скоро начнется вступительная кампания в Украине и у абитуриентов еще немного времени для выбора лучшего заведения высшего образования для получения будущей профессии. В этом им может помочь ежегодный рейтинг высших учебных заведений Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus.

Какие университеты входят в первую десятку лучших заведений высшего образования в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Osvita.

Результаты рейтинга Scopus основываются на показателях цитирования научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.

Рейтинг был создан по результатам наукометрического мониторинга субъектов научно-издательской деятельности Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2024 года. База данных Scopus постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам.

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша - количественному показателю, базирующемуся на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

По результатам рейтинга 2024 наивысший индекс Горшая среди украинских учреждений высшего образования получил Киевский национальный университет им. Шевченко.

Киевский Национальный университет им. Шевченко уже не первый год занимает первую строчку рейтинга (фото: Википедия)

На втором месте - Харьковский национальный университет им. Каразина.

Харьковский Национальный университет им. Каразина держит стабильно вторую позицию рейтинга (фото: Википедия)

Третье место занял Львовский национальный университет им. Франко.

Львовский национальный университет им. Франко занимает третье место рейтинга (фото: Википедия)

На четвертом месте расположился Одесский национальный университет им. Мечникова, на 5 месте - Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского".

Также в первую десятку попали следующие вузы:

Сумский государственный университет - 6 место (поднялся на одну ступеньку)

Черновицкий Национальный университет им. Федьковича - 7 место (упал на 1 строчку)

Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого - 8 место (поднялся на 1 строчку)

Национальный университет "Львовская политехника" - 9 место (упал на одну строчку)

И замыкает первую десятку - Прикарпатский национальный университет им. Стефаника.

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