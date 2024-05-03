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Какой вуз выбрать для поступления? Рейтинг украинских университетов Scopus 2024

Пятница 03 мая 2024 18:32
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Какой вуз выбрать для поступления? Рейтинг украинских университетов Scopus 2024 Лучшие университеты Украины по рейтингу Scopus (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро начнется вступительная кампания в Украине и у абитуриентов еще немного времени для выбора лучшего заведения высшего образования для получения будущей профессии. В этом им может помочь ежегодный рейтинг высших учебных заведений Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus.

Какие университеты входят в первую десятку лучших заведений высшего образования в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Osvita.

Результаты рейтинга Scopus основываются на показателях цитирования научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.

Рейтинг был создан по результатам наукометрического мониторинга субъектов научно-издательской деятельности Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2024 года. База данных Scopus постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам.

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша - количественному показателю, базирующемуся на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

По результатам рейтинга 2024 наивысший индекс Горшая среди украинских учреждений высшего образования получил Киевский национальный университет им. Шевченко.

Какой вуз выбрать для поступления? Рейтинг украинских университетов Scopus 2024

Киевский Национальный университет им. Шевченко уже не первый год занимает первую строчку рейтинга (фото: Википедия)

На втором месте - Харьковский национальный университет им. Каразина.

Какой вуз выбрать для поступления? Рейтинг украинских университетов Scopus 2024

Харьковский Национальный университет им. Каразина держит стабильно вторую позицию рейтинга (фото: Википедия)

Третье место занял Львовский национальный университет им. Франко.

Какой вуз выбрать для поступления? Рейтинг украинских университетов Scopus 2024

Львовский национальный университет им. Франко занимает третье место рейтинга (фото: Википедия)

На четвертом месте расположился Одесский национальный университет им. Мечникова, на 5 месте - Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского".

Также в первую десятку попали следующие вузы:

Сумский государственный университет - 6 место (поднялся на одну ступеньку)

Черновицкий Национальный университет им. Федьковича - 7 место (упал на 1 строчку)

Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого - 8 место (поднялся на 1 строчку)

Национальный университет "Львовская политехника" - 9 место (упал на одну строчку)

И замыкает первую десятку - Прикарпатский национальный университет им. Стефаника.

Какой вуз выбрать для поступления? Рейтинг украинских университетов Scopus 2024

Скриншот

Раньше мы рассказывали, в какие украинские университеты хотят все поступить.

А еще писали о том, как школьникам из Украины поступить в Гарвард.

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