Освіта мрії. Як школярам з України вступити до Гарварду і що для цього потрібно

Гарвардський університет – один із кращих у світі. Він входить до Ліги плюща – асоціації з восьми закладів вищої освіти на сході США з винятково якісною освітою та суворим відбором. Гарвард вважається своєрідною елітою серед навчальних закладів.

Вступити на навчання до Гарварду мріють школярі з усього світу. Як це можна зробити абітурієнту з України, РБК-Україна розповідає Іннола Новикова, доктор економічних наук, професор, проректор Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України.

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Чим відомий Гарвардський університет

Гарвард був заснований у жовтні 1636 року як перший коледжна цих землях. Зараз Гарвардський коледж – лише одна з 14 шкіл університету. Коледж призначений для студентів бакалаврату, а 13 вищих і професійних шкіл навчають решту студентів.

Попри поширену думку, Джон Гарвард не заснував університет. Однак він був першим великим благодійником, який пожертвував Школі половину свого маєтку та бібліотеку з понад 400 книг.

Гарвардський університет був офіційно заснований шляхом голосування Великого та Генерального суду колонії Массачусетської затоки. Крім розташування у Гарвард-Ярд в Кембриджі, університет також має кампуси в районах Лонгвуд та Олстон у Бостоні, штат Массачусетс.

У Гарварді свого часу навчалися багато українських поважних діячів. Наприклад, Григорій Грабович, Орест Субтельний, Григорій Юрій Шевчук. Університет славиться викладацьким складом: близько 2100 професорів, викладачів, інструкторів. Всього в університеті навчаються близько 6,5 тисяч студентів та 12,5 тисяч аспірантів. Гарвард має одну з найбагатших бібліотек в усьому світі.

Фото: Гарвард вважається одним з найкращих навчальних закладів світу (Getty Images)

Багато хто цінує університет за те, що там можна здобути цінні контакти, які допоможуть у побудові майбутньої кар'єри. Більшість випускників Гарварду зробили успішну кар'єру у науці, бізнесі чи політиці. В цьому університеті свого часу навчалися Джон Кеннеді, Барак Обама, Білл Гейтс, актори Метт Деймон, Наталі Портман та багато інших.

Сьогодні Гарвардський університет посідає перше місце в країні за кількістю мільярдів серед випускників. Входить до групи статусних американських університетів – Ліги плюща. Серед інших університетів Ліги – Браунський, Єльський, Пенсильванський, Корнелльський, Колумбійський, Принстонський університети а також Дартмутський коледж.

Скільки коштує навчання у Гарварді

Вартість навчання у Гарварді залежить від факультету, спеціальності, року навчання. Але так чи інакше йдеться про великі суми коштів.

Вартість навчання в Гарварді справді досить висока, зауважує у розмові з РБК-Україна Іннола Новикова. Сума відрізняється залежно від програми. Середній батьківський внесок – 13 тисяч доларів. Загальна вартість навчання для студента, зарахованого на навчання 2023 року, становить більше 69 000 доларів на рік.

"Але варто відзначити, що Гарвард обіцяє кожному студенту, і американському, і іноземному, що його фінансові обставини не завадять навчанню. Наразі близько 24% студентів університету навчаються безкоштовно, а 55% отримують стипендію", – каже експерт.

Українським вступникам варто знати, що при подачі документів на вступ ви можете подати й заявку на отримання фінансової допомоги. Студент може отримати 100% фінансову допомогу або менше. Її розмір залежить від річного доходу сім’ї студента. Кожен випадок розглядається індивідуально.

"Хочу ще додати, що у Гарвард можна вступити не тільки після школи, а й після закінчення бакалаврату в інших закладах вищої освіти", – додає доктор економічних наук.

Фото: Гарвардське подвір'я (wikipedia.org)

Як українським школярам вступити до Гарварду

На сьогодні абітурієнти, які отримали повну загальну середню освіту в Україні мають можливість отримати освіту в закордонних закладах освіти. Не є винятком і Гарвард. Хоча університет відомий складними умовами вступу, немає нічого неможливого й для учнів з України, зауважує Іннола Новикова.

"Вступити на навчання до Гарварду можуть абітурієнти з усього світу. Це не закритий заклад. При вступі в Гарвардський університет враховуються академічні досягнення вступника, громадська діяльність, особисті якості та життєвий досвід. Ці критерії однакові для всіх", – коментує вона.

Процес вступу до Harvard University відрізняється від стандартних вимог інших навчальних закладів. Абітурієнту необхідно сплатити вступний внесок у розмірі 85 доларів, надати результати успішно зданого тесту SAT або ACT. Також будуть потрібні результати двох предметних тестів SAT.

Для вступу в Гарвардський університет потрібно:

Обрати програму, на якій ви хотіли б навчатися;

Заповнити заявку (Common Application).

Заплатити реєстраційний збір у розмірі 85 доларів (якщо для абітурієнта та його родини ця сума є великою та її важко оплатити, можна написати відмову від оплати);

Здати тести на знання англійської мови SAT (Subject і Writing), для іноземців тест TOEFL замінює SAT Writing;

Подати документ про шкільну успішність за останні півроку з двома рекомендаціями від учителів (одна з них – від учителя англійської мови), середній бал шкільного атестата.

Фото: Подаючи заявку до університету, треба перерахувати всі ваші досягнення, участь в ініціативах, олімпіадах, конкурсах (Getty Images)

"Хочу відзначити, що варто максимально відповідально підійти до рекомендацій та додаткових відзнак – грамот, дипломів, які можуть позитивно характеризувати абітурієнта. Можливо, знадобиться пройти співбесіду (можна по Skype) або написати есе. На різних факультетах пакет документів можуть варіюватися, тому абітурієнту варто уточнити інформацію безпосередньо на сайті закладу вищої освіти", – звертає вона увагу.

Щоб збільшити шанси на вступ, необхідно надати документи про всі досягнення абітурієнта. Вказати, наприклад, досвід у волонтерстві, розповісти про позашкільну діяльність. Варто згадати про призові місця в олімпіадах, спортивних змаганнях, надати диплом про закінчення музичної школи або докази, що ви маєте інші хобі та захоплення, радить Іннола Новикова.