Який захід сонця на Марсі? NASA поділилось унікальними знімками

Як виглядає захід сонця на Марсі

Марсіанські заходи сонця надзвичайно примхливі. Але марсохід NASA Curiosity зафіксував промені світла, що освітили хмари, коли сонце опустилося за горизонт. Ці "сонячні промені" також відомі як сутінкові.

Це був перший раз, коли сонячні промені можна було так чітко побачити на Марсі, зазначають у NASA. Знімок зробили 2 лютого.

Захід сонця на Марсі (скриншот із сайта New York post)

Найновіші зображення Curiosity базуються на спостереженнях сріблястих або нічних хмар у 2021 році.

Більшість марсіанських хмар ширяють над Марсом не вище 37 миль і складаються з водяного льоду, але хмари, зображені на останньому знімку, здається, розташовані вище в небі.

Захід сонця на Марсі (скриншот із сайта New York post)

Веселкові хмари

На додаток до зображення сонячних променів, 27 січня Curiosity зробив набір фото різнокольорових хмар у формі пір’їнки. При освітленні сонячним світлом певні типи хмар можуть створювати райдужне зображення.

"Коли ми бачимо райдужний перелив, це означає, що розмір частинок хмари ідентичний розміру частинок у сусідніх частинах хмари", - розповів Марк Леммон, атмосферолог з Інституту космічних наук у Боулдері, штат Колорадо.

Райдужні хмари під час заходу сонця на Марсі (фото: NASA)