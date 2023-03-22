Какой закат на Марсе? NASA поделилось уникальными снимками

Как выглядит закат на Марсе

Марсианские закаты чрезвычайно капризны. Но марсоход NASA Curiosity зафиксировал лучи света, осветившие облака, когда солнце опустилось за горизонт. Эти "солнечные лучи" также известны как сумеречные.

Это был первый раз, когда солнечные лучи можно было так ясно увидеть на Марсе, отмечают в NASA. Снимок был сделан 2 февраля.

Закат на Марсе (скриншот с сайта New York post)

Новейшие изображения Curiosity основаны на наблюдениях серебристых или ночных облаков в 2021 году.

Большинство марсианских облаков парят над Марсом не выше 37 миль и состоят из водяного льда, но облака, изображенные на последнем снимке, кажется, расположены выше в небе.

Закат на Марсе (скриншот с сайта New York post)

Радужные облака

В дополнение к изображению солнечных лучей, 27 января Curiosity сделал набор фото разноцветных облаков в форме перышка. При освещении солнечным светом определенные типы облаков могут создавать радужные изображения.

"Когда мы видим радужный перелив, значит размер частиц облака идентичен размеру частиц в соседних частях облака", - рассказал Марк Леммон, атмосферолог из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо.

Радужные облака во время заката на Марсе (фото: NASA)