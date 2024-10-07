Який вигляд зараз має 84-річний Чак Норріс - той самий "Крутий Вокер" (фото)

Чак Норріс - американський актор і майстер бойових мистецтв, який став відомим завдяки ролі Корделла Вокера у серіалі "Крутий Вокер".

Який вигляд він має зараз і чим займається - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Хоча Чак Норріс зіграв безліч ролей, його найбільше запам'ятали й полюбили як Корделла Вокера з серіалу "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи".

Ця роль настільки закріпилася за актором, що ім'я персонажа стало його неофіційним прізвиськом, і навіть сьогодні багато хто продовжує асоціювати його з цим образом.

Чак Норріс (фото: Кіноріум)

Зараз Чаку Норрісу 84 роки. Десять років він робив паузу у кіно. Однак влітку 2024 року відбулася премєра фантастичного бойовика "Агент розвідки", в якому знаменитість виконує роль капітана таємної оперативної групи безпеки Землі.

Чак Норріс (фото: Агент Розвідки)

До слова, Чак не залишив також своїх спортивних звичок. Він, як і раніше, активно стежить за своїм здоров'ям і фізичною формою.

Завдяки цьому, його зовнішній вигляд змінився зовсім незначно - лише волосся стало сивим, а обличчя прикрашене зморшками.

Крім захоплення спортом, зірка цікавиться багатьма іншими речами, включно з літературою. Він не тільки захоплений читач, а й автор кількох книг, багато з яких стали бестселерами.

Актор неодноразово зазначав, що планує прожити як мінімум до 100 років і докладає всіх зусиль для цього.

Чак Норріс (фото: instagram.com/chucknorris)

В особистому житті у Чака, здається, теж усе добре. У 1997-му він познайомився з молодою актрисою Джиною О'Келлі, яка через рік стала його другою дружиною. Перший шлюб Норріса з Діаною Холечек тривав 30 років.

Зараз актор є батьком п'ятьох дітей. Кажуть, що через двадцять років Норріс дізнався, що у нього є шоста дитина - позашлюбний син.

Чак Норріс з дружиною (фото: instagram.com/chucknorris)