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Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый "Крутой Уокер" (фото)

Понедельник 07 октября 2024 08:15
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Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый "Крутой Уокер" (фото) Чак Норрис (фото: кадр из сериала "Крутой Уокер")
Автор: Иванна Пашкевич

Чак Норрис - американский актер и мастер боевых искусств, ставший известным благодаря роли Корделла Уокера в сериале "Крутой Уокер".

Как выглядит он сейчас и чем занимается - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Хотя Чак Норрис сыграл множество ролей, его больше всего запомнили и полюбили как Корделла Уокера из сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Эта роль настолько закрепилась за актером, что имя персонажа стало его неофициальным прозвищем, и даже сегодня многие продолжают ассоциировать его с этим образом.

Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)

Чак Норрис (фото: Кинориум)

Сейчас Чаку Норрису 84 года. Десять лет он делал паузу в кино. Однако летом 2024 года состоялась премьера фантастического боевика "Агент разведки", в котором знаменитость играет роль капитана тайной оперативной группы безопасности Земли.

Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)

Чак Норрис (фото: Агент Разведки)

К слову, Чак не оставил также своих спортивных привычек. Он по-прежнему активно следит за своим здоровьем и физической формой.

Благодаря этому, его внешний вид изменился совсем незначительно - лишь волосы стали седыми, а лицо украшено морщинами.

Помимо увлечения спортом, звезда интересуется многими другими вещами, включая литературу. Он не только увлеченный читатель, но и автор нескольких книг, многие из которых стали бестселлерами.

Актер неоднократно отмечал, что планирует прожить как минимум до 100 лет и прилагает все усилия для этого.

Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)

Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)

Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)

Чак Норрис (фото: instagram.com/chucknorris)

В личной жизни у Чака, кажется, тоже все хорошо. В 1997 году он познакомился с молодой актрисой Джиной О'Келли, которая через год стала его второй женой. Первый брак Норриса с Дианой Холечек длился 30 лет.

Сейчас актер отец пятерых детей. Говорят, что двадцать лет спустя Норрис узнал, что у него есть шестой ребенок - внебрачный сын.

Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)Как сейчас выглядит 84-летний Чак Норрис - тот самый &quot;Крутой Уокер&quot; (фото)

Чак Норрис с женой (фото: instagram.com/chucknorris)

Узнайте, как сегодня выглядит актер сериала "Все женщины - ведьмы" Брайан Краузе.

Также узнайте, как изменился забавный блондин из "Тупой и еще тупее".

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Чака Норриса, Википедия.

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