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Кумедний блондин із "Тупий і ще тупіший" запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Понеділок 12 серпня 2024 08:15
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Кумедний блондин із "Тупий і ще тупіший" запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото) Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Тупий і ще тупіший")
Автор: Іванна Пашкевич

Фільм "Тупий і ще тупіший" вийшов на екрани у 1994 році. А запам'ятався він глядачам завдяки двом головним героям, яких зіграли Джим Керрі та Джефф Деніелс.

Як склалося життя і змінився зовнішність кумедного блондина - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Кумедний блондин із &quot;Тупий і ще тупіший&quot; запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Джим Керрі і Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Тупий і ще тупіший")

Кар'єра Джима Керрі завжди була в центрі уваги, оскільки він швидко став голлівудською зіркою, тоді як Джефф Деніелс з'являвся на екранах значно рідше.

Однак за останні роки Деніелс став вельми затребуваним актором, виконавши безліч ролей у різноманітних проєктах, включно з постановками на Бродвеї.

З 1991 року він навіть створив свою власну театральну трупу.

Кумедний блондин із &quot;Тупий і ще тупіший&quot; запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)Кумедний блондин із &quot;Тупий і ще тупіший&quot; запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Американська іржа")

Кумедний блондин із &quot;Тупий і ще тупіший&quot; запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Кумедний блондин із &quot;Тупий і ще тупіший&quot; запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Примарна вежа")

Його ролі в кіно також стали більш серйозними. Деніелс відійшов від комедійних образів і почав виконувати драматичні ролі. Наприклад, у фільмі "Марсіанин" 2015 року він зіграв директора НАСА.

Кумедний блондин із &quot;Тупий і ще тупіший&quot; запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Джефф Деніелс (фото: кадр з фільму "Марсіанин")

Деніелс також помітно змінився зовні. Тепер він статний сивочолий чоловік, в якому важко впізнати того безтурботного веселуна.

Кумедний блондин із &quot;Тупий і ще тупіший&quot; запам'ятався багатьом: ось який він зараз (фото)

Джефф Деніелс (фото: Вікіпедія)

Дізнайтесь, як зараз виглядає головна героїня фільму "Кучерява Сью", яка стала знаменитою у 10 років.

Також дивіться, як змінилася Дженні з "Форреста Ґампа".

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