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Який сьогодні вигляд має зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Браян Краузе - йому вже за 50

Середа 02 жовтня 2024 08:15
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Який сьогодні вигляд має зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Браян Краузе - йому вже за 50 Браян Краузе (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

Головний серцеїд серіалу "Всі жінки - відьми" Браян Краузе сильно змінився з плином часу.

Хочете дізнатися, наскільки? Дивіться у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50

Актори "Всі жінки - відьми" (фото: Кіноріум)

У 1998 році стартував перший сезон серіалу "Всі жінки - відьми", і за 8 років, що він був в ефірі, глядачі полюбили його героїв, особливо Браяна Краузе, який зіграв ангела Лео.

Він став головним крашем шоу, але, на щастя, не виявився заручником однієї ролі.

Протягом усіх цих років Браян продовжував активно зніматися - його фільмографія щороку поповнюється 3-5 проектами, а іноді й більше! Щоправда, суперхітів серед цих ролей поки що не було.

Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50

Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50

Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50

Браян Краузе (фото: instagram.com/briankrause21)

З моменту виходу "Всі жінки - відьми" минуло більше 20 років, і, звичайно, актор помітно змінився.

Його обличчя тепер прикрашене зморшками, він став стрункішим, але очі, як і раніше, світяться, а посмішка залишається такою ж чарівною.

Зараз Брайану вже за 50, і 1 лютого 2025 року йому виповниться 56.

Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50

Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50Який сьогодні вигляд має зірка серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; Браян Краузе - йому вже за 50

Браян Краузе (фото: instagram.com/briankrause21)

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