Який вигляд мають нігті хром: 8 ідей популярного "френча" з металевими кінчиками

Хромовані нігті стали справжнім хітом, оскільки такий вид дизайну можна побачити у багатьох світових знаменитостей: від британської співачки косовського походження Дуа Ліпи до американської акторки та співачки Зендаї.

Зробити такий дизайн можна, використовуючи спеціальний порошок-втирку поверх основного покриття, а також за допомогою спеціальних гель-лаків.

Нігті хром та французький манікюр (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Якщо ви не можете вибрати один відтінок, використовуйте для манікюру оливково-зелений, гірчично-жовтий і вугільно-сірий, а незвичну хвилясту "усмішку" френча можна зробити за допомогою металевого "сірого".

Незвичний французький манікюр (фото: instagram.com/tinybrushes)

Другий варіант, як поєднати в одному манікюрі хром і френч - покрити золотистим гель-лаком кінчики нігтів, а також додати невеликі бусинки або стрази.

Стильний френч (фото: instagram.com/heygreatnails)

Також можна поекспериментувати з незвичним відтінком зеленого під назвою шавлія. Деякі нігті повністю покриваємо таким відтінком, але в інших малюємо лише кінчики. Зверху додаємо втирку, щоб створити хромований ефект.

Головна деталь нігтів хром - дзеркальний ефект, виконаний у різних кольорах: золотий, срібний, мідний та інші - вибирайте той варіант, який вам подобається найбільше. Також цю деталь у манікюрі можна виділити та зробити об'ємною.

Варіант у золоті (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Мідь - зовсім недооцінений хромований колір, який заслуговує на любов, особливо восени. Поекспериментуйте з таким варіантом нейл-арту.

Нігті хром у мідному відтінку (фото: instagram.com/disseynails)

Ще один стильний варіант - шоколадний хром. Такий манікюр буде гарно виглядати на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

Шоколадний хром (фото: instagram.com/heygreatnails)

Найбільш незвичний варіант - димчасті хромовані нігті. Такий дизайн можна доповнити футуристичними 3D-елементами, щоб зробити справді незвичайний манікюр.

Варіант із 3D-елементами та хромованим дизайном (фото: instagram.com/naominailsnyc)