Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного "френча" с металлическими кончиками

Хромированные ногти стали настоящим хитом, поскольку такой вид дизайна можно увидеть у многих мировых знаменитостей: от британской певицы косовского происхождения Дуа Липы до американской актрисы и певицы Зендаи.

Сделать такой дизайн можно, используя специальный порошок-втирку поверх основного покрытия, а также с помощью специальных гель-лаков.

Ногти хром и французский маникюр (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Если вы не можете выбрать один оттенок, используйте для маникюра оливково-зеленый, горчично-желтый и угольно-серый, а необычную волнистую "улыбку" френча можно сделать с помощью металлического "серого".

Необычный французский маникюр (фото: instagram.com/tinybrushes)

Второй вариант, как сочетать в одном маникюре хром и френч, - покрыть золотистым гель-лаком кончики ногтей, а также добавить небольшие бусинки или стразы.

Стильный френч (фото: instagram.com/heygreatnails)

Также можно поэкспериментировать с необычным оттенком зеленого под названием шалфей. Некоторые ногти полностью покрываем таким оттенком, а на других рисуем только кончики. Сверху добавляем втирку, чтобы создать хромированный эффект.

Главная деталь ногтей хром - зеркальный эффект, выполненный в разных цветах: золотой, серебряный, медный и другие - выбирайте тот вариант, который вам нравится больше всего. Также эту деталь в маникюре можно выделить и сделать объемной.

Вариант в золоте (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Медь - совершенно недооцененный хромированный цвет, который заслуживает любви, особенно осенью. Поэкспериментируйте с таким вариантом нейл-арта.

Ногти хром в медном оттенке (фото: instagram.com/disseynails)

Еще один стильный вариант- шоколадный хром. Такой маникюр будет красиво выглядеть на длинных ногтях миндалевидной формы.

Шоколадный хром (фото: instagram.com/heygreatnails)

Самый необычный вариант – дымчатые хромированные ногти. Такой дизайн можно дополнить футуристичными 3D-элементами, чтобы сделать действительно необычный маникюр.

Вариант с 3D-элементами и хромированным дизайном (фото: instagram.com/naominailsnyc)