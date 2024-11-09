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Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного "френча" с металлическими кончиками

Суббота 09 ноября 2024 12:46
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Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного "френча" с металлическими кончиками Французский маникюр и ногти хром (фото: instagram.com/myprettyset)
Автор: Катерина Собкова

Chrome Nails или хромированные ногти - самый модный вариант маникюра этого сезона. И если вы еще не экспериментировали с этим дизайном, попробуйте сделать металлические кончики на традиционным французском маникюре.

РБК-Украина (проект Styler) детальнее рассказывает о ногтях хром.

Хромированные ногти стали настоящим хитом, поскольку такой вид дизайна можно увидеть у многих мировых знаменитостей: от британской певицы косовского происхождения Дуа Липы до американской актрисы и певицы Зендаи.

Сделать такой дизайн можно, используя специальный порошок-втирку поверх основного покрытия, а также с помощью специальных гель-лаков.

Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного &quot;френча&quot; с металлическими кончиками

Ногти хром и французский маникюр (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Если вы не можете выбрать один оттенок, используйте для маникюра оливково-зеленый, горчично-желтый и угольно-серый, а необычную волнистую "улыбку" френча можно сделать с помощью металлического "серого".

Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного &quot;френча&quot; с металлическими кончиками

Необычный французский маникюр (фото: instagram.com/tinybrushes)

Второй вариант, как сочетать в одном маникюре хром и френч, - покрыть золотистым гель-лаком кончики ногтей, а также добавить небольшие бусинки или стразы.

Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного &quot;френча&quot; с металлическими кончиками

Стильный френч (фото: instagram.com/heygreatnails)

Также можно поэкспериментировать с необычным оттенком зеленого под названием шалфей. Некоторые ногти полностью покрываем таким оттенком, а на других рисуем только кончики. Сверху добавляем втирку, чтобы создать хромированный эффект.

Главная деталь ногтей хром - зеркальный эффект, выполненный в разных цветах: золотой, серебряный, медный и другие - выбирайте тот вариант, который вам нравится больше всего. Также эту деталь в маникюре можно выделить и сделать объемной.

Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного &quot;френча&quot; с металлическими кончиками

Вариант в золоте (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Медь - совершенно недооцененный хромированный цвет, который заслуживает любви, особенно осенью. Поэкспериментируйте с таким вариантом нейл-арта.

Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного &quot;френча&quot; с металлическими кончиками

Ногти хром в медном оттенке (фото: instagram.com/disseynails)

Еще один стильный вариант- шоколадный хром. Такой маникюр будет красиво выглядеть на длинных ногтях миндалевидной формы.

Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного &quot;френча&quot; с металлическими кончиками

Шоколадный хром (фото: instagram.com/heygreatnails)

Самый необычный вариант – дымчатые хромированные ногти. Такой дизайн можно дополнить футуристичными 3D-элементами, чтобы сделать действительно необычный маникюр.

Как выглядят ногти хром: 8 идей популярного &quot;френча&quot; с металлическими кончиками

Вариант с 3D-элементами и хромированным дизайном (фото: instagram.com/naominailsnyc)

Ранее мы рассказали про 5 идей трендового маникюра на короткие ногти с "дорогими" дизайнами.

Также посмотрите про 8 идей фиолетового французского маникюра.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы нейл-мастеров: Myprettyset, Meagan K., Aistė Haas, NAIL THERAPY CO, Dayanna Issey Sapiens, Naomi Yasuda.

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