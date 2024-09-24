Які гроші ходили в Києві під час німецької окупації: рідкісні фото карбованців

Карбованці часів німецької окупації

Киянин Володимир Новицький поділився фотографіями банкнот, якими користувалися кияни в період окупації.

Він також додав архівні світлини людей на Єврейському базарі - колишньому головному торжищу міста, розташованого в районі Галицької площі.

Як виглядав Євбаз в період 1942-1944 рр. (фото: facebook.com/Київські історії/Vladimir Novitsky)

Єврейський базар (або ж Євбаз) під час нацистської окупації був одним з місць, де українські селяни могли продавати свої товари. Проте для торгівлі використовувалися не звичні гроші, а окупаційні.

Нацистські карбованці почали друкувати від березня 1942 року, а точніше з 10 березня 1942 року (як зазначено на самих банкнотах). Ці гроші видавалися від "Центрального Емісійного Банку України", що розташовувався в Рівному.

Окупаційні гроші друкували номіналом від 1 до 500 карбованців. В обігу банкноти були лише на окупованих територіях, поза межами яких втрачали свою цінність.

Гроші періоду нацистської окупації 1942-1944 рр. (фото: facebook.com/Київські історії/Vladimir Novitsky)

Всі написи на нацистських грошових знаках робили німецькою мовою. Проте на зворотному боці їх писали ще й українською. Особливу увагу приділяли застереженню, що "фальшування грошевих знаків карається тяжкою тюрмою".

Зворотня сторона карбованця (фото: Вікіпедія)

В обігу німецькі банкноти були протягом двох років.

Якщо спочатку карбованці періоду нацистської окупації приймалися без особливого супротиву, то згодом населення почало позбуватися таких грошей. Тож після повного вигнання нацистських окупантів наприкінці 1944 року німецькі карбованці повністю припинили своє існування.