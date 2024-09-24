Какие деньги ходили в Киеве во время немецкой оккупации: редкие фото карбованцев

Карбованцы времен немецкой оккупации

Киевлянин Владимир Новицкий поделился фотографиями банкнот, которыми пользовались киевляне в период оккупации.

Он также добавил архивные фотографии людей на Еврейском базаре - бывшем главном торжище города, расположенном в районе Галицкой площади.

Как выглядел Евбаз в период 1942-1944 гг. (фото: facebook.com/Київські історії/Vladimir Novitsky)

Еврейский базар (или Евбаз) во время нацистской оккупации был одним из мест, где украинские селяне могли продавать свои товары. Однако для торговли использовались не обычные деньги, а оккупационные.

Нацистские карбованцы начали печатать с марта 1942 года, а точнее с 10 марта 1942 года (как указано на самих банкнотах). Эти деньги выдавались от "Центрального Эмиссионного Банка Украины", который размещался в Ровно.

Оккупационные деньги печатали номиналом от 1 до 500 карбованцев. В обороте банкноты были только на оккупированных территориях, за пределами которых теряли свою ценность.

Деньги периода нацистской оккупации 1942-1944 гг. (фото: facebook.com/Київські історії/Vladimir Novitsky)

Все надписи на нацистских денежных знаках делали на немецком языке. Однако на оборотной стороне их писали еще и на украинском. Особое внимание уделяли предупреждению, что "фальсирование денежных знаков карается тяжелой тюрьмой".

Обратная сторона карбованца (фото: Википедия)

В обороте германские банкноты были в течение двух лет.

Если сначала карбованцы периода нацистской оккупации принимались без особого сопротивления, то впоследствии население начало избавляться от таких денег. После полного изгнания нацистских оккупантов в конце 1944 года немецкие карбованцы полностью прекратили свое существование.