Какие деньги ходили в Киеве во время немецкой оккупации: редкие фото карбованцев

В период 1942-1944 годах украинцы пользовались деньгами, о которых мало людей помнят. Речь идет о специфических оккупационных карбованцах.
Как выглядели нацистские деньги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Київські історії" в Facebook.
Киевлянин Владимир Новицкий поделился фотографиями банкнот, которыми пользовались киевляне в период оккупации.
Он также добавил архивные фотографии людей на Еврейском базаре - бывшем главном торжище города, расположенном в районе Галицкой площади.
Еврейский базар (или Евбаз) во время нацистской оккупации был одним из мест, где украинские селяне могли продавать свои товары. Однако для торговли использовались не обычные деньги, а оккупационные.
Нацистские карбованцы начали печатать с марта 1942 года, а точнее с 10 марта 1942 года (как указано на самих банкнотах). Эти деньги выдавались от "Центрального Эмиссионного Банка Украины", который размещался в Ровно.
Оккупационные деньги печатали номиналом от 1 до 500 карбованцев. В обороте банкноты были только на оккупированных территориях, за пределами которых теряли свою ценность.
Все надписи на нацистских денежных знаках делали на немецком языке. Однако на оборотной стороне их писали еще и на украинском. Особое внимание уделяли предупреждению, что "фальсирование денежных знаков карается тяжелой тюрьмой".
В обороте германские банкноты были в течение двух лет.
Если сначала карбованцы периода нацистской оккупации принимались без особого сопротивления, то впоследствии население начало избавляться от таких денег. После полного изгнания нацистских оккупантов в конце 1944 года немецкие карбованцы полностью прекратили свое существование.
Раньше мы публиковали уникальные фото Еврейского базара в Киеве.
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При написании материала использованы источники: Википедия, "Спрага": в Києїві цікаво.