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"Бички тротуарні" і "Портянки Хо Ші Міна". Які іноземні цигарки курили в СРСР (фото)

Вівторок 23 липня 2024 09:46
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"Бички тротуарні" і "Портянки Хо Ші Міна". Які іноземні цигарки курили в СРСР (фото) Які імпортні цигарки палили в СРСР (колаж: РБК-Україна)
Автор: Фелікс Коркін

У СРСР з тютюновими виробами було усе не дуже добре. Тож коли радянські громадяни уперше масово зустрілися с Marlboro та Camel - це був шок. Але не треба думати, що курці СРСР були зовсім незнайомі з імпортним тютюном - це не так. У "совку" було доволі багато цигарок з-за кордону. Але якими вони були?

РБК-Україна (проект Styler) підібрало фотографії рідкісних тютюнових виробів з країн "соцтабору".

Індійський "Матрас"

Цигарки "Мадрас" з Індії дуже швидко отримали прізвисько "Матрас" за неповторний аромат старих ганчірок.

&quot;Бички тротуарні&quot; і &quot;Портянки Хо Ші Міна&quot;. Які іноземні цигарки курили в СРСР (фото)

Більш-менш гарною була тільки пачка (фото: unc.ua)

"Бички тротуарні"

Доволі багато було у продажу за радянські часи болгарських цигарок. Усі вони приблизно такі ж неякісні та огидні як і радянські аналоги. Тож популярність їм давали жартівливі назви.

Картинку на обкладинці "Шипки" називали "братською могилою", а "БТ" - це "бички тротуарні".

У цигарок "Родопі" призівська не було, але була "протипожежна" репутація - перш ніж їх запалювати, треба було довго сушити на батареї.

&quot;Бички тротуарні&quot; і &quot;Портянки Хо Ші Міна&quot;. Які іноземні цигарки курили в СРСР (фото)

Ось так виглядали пачки болгарських цигарок (фото: nevsedoma.com.ua)

"Портянки Хо Ші Міна"

Але якщо болгарські тютюнові вироби були поширені у СРСР, то корейські та в'єтнамські сигарети були рідкістю.

Корейські "Chemsongdae" курці перейменували на "Трубу Кореї", а "Kumsudae" - на "Хатину дядька Тома".

Ще були "Портянки Хо Ші Міна", що натякає на сморід від них.

&quot;Бички тротуарні&quot; і &quot;Портянки Хо Ші Міна&quot;. Які іноземні цигарки курили в СРСР (фото)

У цигарок з соціалістичного Сходу запах та смак був вугільний або сосновий. Але не тютюновий взагалі (фото: nevsedoma.com.ua)

Гірші за "Біломор"

Дехто може навіть згадати кубинські сигарети - "Лігерос" та "Партагас".

Вони були настільки міцні, що їх побоювалися вживати навіть поцінувачі "Біломору".

&quot;Бички тротуарні&quot; і &quot;Портянки Хо Ші Міна&quot;. Які іноземні цигарки курили в СРСР (фото)"Партагас" у перекладі означає "партійні" (фото: nevsedoma.com.ua)

Зумій підпалити

А арабські цигарки Sumer називали "Зумій" (або ж "сумєй"), бо щоб їх розпалити - потрібен був неабиякий досвід.

&quot;Бички тротуарні&quot; і &quot;Портянки Хо Ші Міна&quot;. Які іноземні цигарки курили в СРСР (фото)

Що зображено на коробці "Saba", взагалі ніхто не розумів (фото: nevsedoma.com.ua)

Але коли з'явилися справжні західні марки, усе це було забуто, як жахливий сон.

Нагадуємо перелік місць, де заборонено палити в Україні.

Також варто буде узнати, що в Україні заборонили продаж деяких сигарет і тютюнових виробів.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Невсідома" і UNC.UA.

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