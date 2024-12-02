Який вигляд мала Діва Марія до народження Ісуса: цей портрет не схожий на жоден з відомих

Новий портрет Діви Марії був створений за допомогою штучного інтелекту, але використовувалися реальні дані - малюнок жінки на тканині, яку носив святий Хуан у Мексиці понад 700 років тому.

Технологія витратила тижні на аналіз зображення Марії, вивчаючи кожен компонент, щоб захопити жести та вирази динамічно.

Новий портрет, за словами художника, дозволяє світу нарешті побачити, який вигляд мала найвідоміша жінка у реальному житті.

Хоча вважалося, що Марія походила з Близького Сходу, культури змінили її зовнішній вигляд, щоб відповідати місцевому населенню. Тому Марія Гваделупська зображена з поєднанням корінної та європейської спадщини.

Реконструкція обличчя Діви Марії (скриншот)

Технології митця визначили ключові особливості, такі як структура обличчя, тон шкіри й вираз обличчя Марії, щоб відтворити реалістичні фотографії.

Далі була використана попередньо підготовлена модель, як ті, що навчені на великих людських обличчях та наборах даних про тіло, щоб "перевести" абстрактні або стилізовані риси в реалістичні.

Крім того, була використана база даних реальних людських рис для ШІ, щоб знайти збіги з Марією Гваделупською, які потім були синтезовані у реалістичне зображення.

І на завершення - були додані реалістичні текстури шкіри та волосся Марії, що додало їй "живості".

Реконструкція обличчя Діви Марії (скриншот)

Підсумковий портрет показав Діву Марію юнкою, до народження Ісуса - з довгим чорним волоссям, карими очима та смаглявим кольором шкіри.

Автор картини впевнений, що це найточніше відтворення вигляду Марії на основі сучасних технологій. Однак його реконструкція викликала суперечки - через занадто "європейську" зовнішність жінки.

Оманья Рохас на критику не звертає уваги та стверджує, що його робота символізує справедливість і об'єднання різних культур.