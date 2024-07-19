ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспота

П'ятниця 19 липня 2024 07:00
UA EN RU
Вчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспота Вчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відомий графічний дизайнер з Бразилії провів дуже масштабне дослідження і зміг відтворити обличчя найвідомішого деспота та тирана в історії - Івана Грозного. Він був першим московськім царем і мав славу жорстоко тирана, людини з хворою психікою. У сучасній Російській Федерації його вважають національним героєм.

Як виглядав насправді цар Іван Грозний та з ким зі своїх нащадків він має неймовірну схожість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Сісеро Мораєса у YouTube.

Як виглядав насправді Іван Грозний

Графічний дизайнер Сісеро Мораєс став відомим в наукових колах завдяки своїм цифровим факсиміле історичних осіб. Щоб оживити образ Івана Грозного він спочатку зібрав дані наукових розкопок могили диктатора, які вів радянський дослідник Михайло Герасимов.

"Згідно з дослідженням доктора Герасимова, виявляється, що цар вів безладне життя, надмірно харчуючись та зловживаючи алкоголем. Це, мабуть, погіршило його стан в останні роки", - розповів дослідник.

Він додав, що є й інший цікавий факт - в організмі тирана виявили велику кількість ртуті, через що у нього підозрювали отруєння.

"Але, враховуючи звички того часу, його, можливо, використовували для лікування певних проблем зі здоров'ям", зазначив Мораєс.

Вчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспотаВчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспотаВчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспота

Як виглядав Іван Грозний (кадри з відео)

Образ, який вдалося відтворити дизайнеру, це - молодий лідер, якого описували як "високого, з гарним волоссям, широкими плечами, сильними м'язами та приємним обличчям" чоловіка.

Мораєс взяв цю інформацію за основу та намалював цифровий портрет, використовуючи дані від живих донорів, щоб наблизити шкіру царя в різних місцях на його черепі.

Потім він почав змінювати обличчя, поки воно не збіглося з розмірами Івана Грозного. Отримане відтворення Мораєс описав як сильне та рішуче - це зображення лисого чоловіка з сивою бородою та волоссям.

"Це був дуже цікавий досвід, оскільки він включав не лише апроксимацію обличчя, але й вивчення його історії", - додав дослідник.

Варто зазначити, що риси обличчя Івана Грозного мають певну схожість з рисами обличчя його нащадку - ще одного тирана та деспота, Володимира Путіна.

Вчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспота

Іван Грозний має велику подібність з Володимиром Путіним (Колаж РБК-Україна)

Що відомо про Івана Грозного

Найжорсткіший диктатор та російській деспот помер 440 років тому в 1584 році після панування терору, під час якого Іван Грозний страчував усіх, кого він вважав нелояльним. У 1581 році, незадовго до своєї смерті, цар-тиран у пориві люті вбив свого сина і єдиного спадкоємця Івана IV.

Народився перший московський цар у Коломенському в 1530 році. Був сином великого князя Московського Василя III та Олени Василівни Глинської, яка походила з українсько-литовського роду Глинських, нащадків темника Мамая.

Царем став у 1547 році та увійшов в історію РФ як дуже суперечлива особистість - жорстокий тиран, деспот, але ще й реформатор та публіцист. Він запровадив Земські збори, уклав Судебник 1550 року, провів реформи суду та управління, запровадив опричнину, заснував першу друкарню у Москві.

Але й одночасно з тим поділив країну, через це більшість земель було зруйноване та спустошене. Заборонив селянам йти від господарів, що сприяло утвердженню кріпацтва.

Вчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспота

Вчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспота

Як зображали Івана Грозного (фото: Вікіпедія)

Був завойовником - багато років вів Лівонську війну за вихід до Балтійського моря, укріпив за Московською державою право на Казанське та Астраханське ханство і почав загарбання Сибірського ханства.

Правив найдовше з усіх російських монархів - 50 років та 105 днів. Прізвисько Грозний отримав за те, що в день його народження була страшна гроза. Був дуже жорстким правителем, міг стратити людину тільки за підозру у чомусь.

Періоди покаяння та молитви в Івана Грозного різко змінювалися страшними нападами люті. Під час одного з таких нападів він поранив свого сина Івана Івановича палицею з залізним наконечником, і той помер за 11 днів.

Помер тиран під час гри у шахи. Ймовірно через затяжні хвороби - сифіліс, остеофіти.

Раніше ми розповідали, як насправді могла виглядати Жанна д'Арк.

А ще ми писали про те, що дизайнер відтворив обличчя генія епохи Відродження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Иван Грозный Історик Історичні фото Вчені Дизайнери
NEWS
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський