Вчений відтворив справжнє обличчя Івана Грозного. Він дуже схожий на свого нащадка-деспота

Відомий графічний дизайнер з Бразилії провів дуже масштабне дослідження і зміг відтворити обличчя найвідомішого деспота та тирана в історії - Івана Грозного. Він був першим московськім царем і мав славу жорстоко тирана, людини з хворою психікою. У сучасній Російській Федерації його вважають національним героєм.

Як виглядав насправді цар Іван Грозний та з ким зі своїх нащадків він має неймовірну схожість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Сісеро Мораєса у YouTube.

Як виглядав насправді Іван Грозний

Графічний дизайнер Сісеро Мораєс став відомим в наукових колах завдяки своїм цифровим факсиміле історичних осіб. Щоб оживити образ Івана Грозного він спочатку зібрав дані наукових розкопок могили диктатора, які вів радянський дослідник Михайло Герасимов.

"Згідно з дослідженням доктора Герасимова, виявляється, що цар вів безладне життя, надмірно харчуючись та зловживаючи алкоголем. Це, мабуть, погіршило його стан в останні роки", - розповів дослідник.

Він додав, що є й інший цікавий факт - в організмі тирана виявили велику кількість ртуті, через що у нього підозрювали отруєння.

"Але, враховуючи звички того часу, його, можливо, використовували для лікування певних проблем зі здоров'ям", зазначив Мораєс.

Як виглядав Іван Грозний (кадри з відео)

Образ, який вдалося відтворити дизайнеру, це - молодий лідер, якого описували як "високого, з гарним волоссям, широкими плечами, сильними м'язами та приємним обличчям" чоловіка.

Мораєс взяв цю інформацію за основу та намалював цифровий портрет, використовуючи дані від живих донорів, щоб наблизити шкіру царя в різних місцях на його черепі.

Потім він почав змінювати обличчя, поки воно не збіглося з розмірами Івана Грозного. Отримане відтворення Мораєс описав як сильне та рішуче - це зображення лисого чоловіка з сивою бородою та волоссям.

"Це був дуже цікавий досвід, оскільки він включав не лише апроксимацію обличчя, але й вивчення його історії", - додав дослідник.

Варто зазначити, що риси обличчя Івана Грозного мають певну схожість з рисами обличчя його нащадку - ще одного тирана та деспота, Володимира Путіна.

Іван Грозний має велику подібність з Володимиром Путіним (Колаж РБК-Україна)

Що відомо про Івана Грозного

Найжорсткіший диктатор та російській деспот помер 440 років тому в 1584 році після панування терору, під час якого Іван Грозний страчував усіх, кого він вважав нелояльним. У 1581 році, незадовго до своєї смерті, цар-тиран у пориві люті вбив свого сина і єдиного спадкоємця Івана IV.

Народився перший московський цар у Коломенському в 1530 році. Був сином великого князя Московського Василя III та Олени Василівни Глинської, яка походила з українсько-литовського роду Глинських, нащадків темника Мамая.

Царем став у 1547 році та увійшов в історію РФ як дуже суперечлива особистість - жорстокий тиран, деспот, але ще й реформатор та публіцист. Він запровадив Земські збори, уклав Судебник 1550 року, провів реформи суду та управління, запровадив опричнину, заснував першу друкарню у Москві.

Але й одночасно з тим поділив країну, через це більшість земель було зруйноване та спустошене. Заборонив селянам йти від господарів, що сприяло утвердженню кріпацтва.

Як зображали Івана Грозного (фото: Вікіпедія)

Був завойовником - багато років вів Лівонську війну за вихід до Балтійського моря, укріпив за Московською державою право на Казанське та Астраханське ханство і почав загарбання Сибірського ханства.

Правив найдовше з усіх російських монархів - 50 років та 105 днів. Прізвисько Грозний отримав за те, що в день його народження була страшна гроза. Був дуже жорстким правителем, міг стратити людину тільки за підозру у чомусь.

Періоди покаяння та молитви в Івана Грозного різко змінювалися страшними нападами люті. Під час одного з таких нападів він поранив свого сина Івана Івановича палицею з залізним наконечником, і той помер за 11 днів.

Помер тиран під час гри у шахи. Ймовірно через затяжні хвороби - сифіліс, остеофіти.