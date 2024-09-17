Який вигляд має модний чорний манікюр на осінь 2024 року: ідеї стильних дизайнів

Однотонний манікюр

Якщо ви не любите експериментувати, вам підійде класичне глянсове покриття. Такий манікюр підійде як для урочистих заходів, так і на кожен день.

Однотонний чорний манікюр (фото: instagram.com/manicur_nigti_ksyusha)

Французький манікюр

А якщо потрібно виділитися з натовпу, зробіть оригінальний французький манікюр. Покрийте основну частину нігтя матовим топом, а кінчик залиште глянцевим. Такий вишуканий варіант манікюру точно приверне увагу оточуючих.

Оригінальний матовий френч (фото: instagram.com/nailsby_ericb)

Також можна зробити класичну варіацію френча: основу нігтя покриваємо рожевим або тілесно-бежевим, а кінчик робимо чорним. Такий дизайн можна урізноманітнити блискітками чи стразами.

Френч із чорним кінчиком (фото: instagram.com/napaznokciach, instagram.com/amanda.sudolll, instagram.com/md_onglesconcept)

Манікюр із хромованими акцентами

Як відомо, у тренді манікюр з ефектом металік та хром. Можна зробити чорний манікюр із такими акцентами. Це можуть бути металеві кінчики, мінімалістичні смуги чи геометричні візерунки.

Чорний манікюр із металевими акцентами (фото: instagram.com/amberjhnails)

Манікюр з оригінальним дизайном

Ще один стильний дизайн: наносимо прозору базу, а на неї чорний колір - але не всю поверхню нігтя. У центрі робимо вертикальну смугу лаком із блискітками.

Оригінальний дизайн (фото: instagram.com/cupio.ro)

Світловідбиваючий манікюр

Також можна зробити манікюр із спеціальним гель-лаком. Це напівпрозоре, кольорове покриття з мерехтливими частинками у складі. У свою чергу частинки - це мікроскопічні багатогранні фрагменти скла або пластику, які відбивають світло і створюють ефект мерехтіння, але саме при штучному освітленні: під лампою, спалахом фотоапарата тощо. Зазначимо, що при денному світлі такий гель-лак дає ефект дрібного голографічного піску, який блищить цілком звичайно.

Світловідбиваючий манікюр (фото: instagram.com/primpchiew)

Напівпрозорий чорний манікюр

У трендах 2024 року також так званий "желейний" манікюр із напівпрозорим гель-лаком. Зробити такий ефект можна самостійно, змішавши улюблений чорний лак із невеликою кількістю базового покриття, щоб створити цей "желейний" фініш. Також такий дизайн можна прикрасити горошками.

Напівпрозорий "желейний" манікюр у горошок (фото: instagram.com/memnails)

Ще один варіант із напівпрозорим чорним дизайном - із сердечками. Такий нейл-арт гарно виглядатиме на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

Манікюр із сердечками (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Хвилястий манікюр

Якщо однотонне або напівпрозоре покриття не підходить, зробіть оригінальний хвилястий дизайн.

Хвилястий манікюр (фото: instagram.com/disseynails)